김재운 부산시의원 "사립초 교육지원 격차 해소…제도 개선 모색"

AI 핵심 요약beta
- 김재운 부산시의회 운영위원장이 8일 사립초 교육지원 격차 간담회를 열었다
- 부산지역 사립초 관계자들은 운영난과 공·사립 지원 격차 해소를 논의했다
- 사립초 측은 교육비·인건비와 시설·안전 인프라 지원을 건의했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회에서 사립초등학교의 교육지원 격차를 줄이기 위한 제도개선 방안을 모색했다.
부산시의회 김재운 운영위원장은 전날 오후 운영위원장실에서 '부산 사립초등학교 주요 현안 및 제도개선 과제'를 주제로 간담회를 개최했다고 9일 밝혔다.
이날 고은지 부산시 사립초학부모연합회장, 남성초·동성초·삼육초 등 부산지역 5개 사립초등학교 교장과 학교운영위원장, 학부모회장 등이 참석했다.
참석자들은 학령인구 감소와 교육환경 변화로 사립초등학교가 겪는 운영상 어려움을 공유하고 공립과 사립 간 교육지원 격차를 줄이기 위한 제도개선 방안을 논의했다.
사립초등학교 측은 학생의 기본교육비 지원을 비롯해 교원과 필수인력 인건비 지원, 노후 교육시설 및 안전 인프라 개선 등을 건의했다.
학생 수 감소에 대응할 수 있는 안정적인 학교 운영 기반을 마련해야 한다는 의견도 제시했다. 참석자들은 학교 설립 주체와 관계없이 학생에게 직접 제공되는 교육서비스는 공·사립 간 차별 없이 지원해야 한다고 강조했다.
김재운 운영위원장은 "사립교육이라는 이유로 학생들이 교육환경이나 교육복지 측면에서 차별받아서는 안 된다"며 "조례로 정할 수 있거나 교육청과 협의를 통해 개선 가능한 사항에 대해서는 부산시의회 차원에서 적극 논의하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com