양주시, 국회서 국토부와 면담 진행…20건 현안 해결 방안 제시

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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시가 GTX-C노선 양주역 추가 정차와 서울 지하철 3호선 양주 연장 등 지역 주요 현안 해결을 위해 국토교통부에 적극적인 지원을 요청했다.

양주시는 정덕영 시장이 9일 정성호 국회의원실에서 홍지선 국토교통부 장관을 만나 지역 현안 해결과 제도 개선 방안을 논의했다고 밝혔다.

정덕영 양주시장이 9일 정성호 국회의원실에서 홍지선 국토교통부 장관을 만나 지역 주요 현안 해결과 제도 개선을 위한 적극적인 지원을 건의했다.[사진=양주시]

이날 양주시가 건의한 과제는 모두 20건으로 분야별로는 ▲도시·교통 인프라 구축 관련 현안 10건▲법령·지침 개정을 위한 제도 개선 8건▲기업·산업 활성화를 위한 규제 개선 2건이다.

정 시장은 대규모 택지개발에 따른 도시 성장에 발맞춰 광역교통망을 신속히 확충해야 한다고 강조했다.

특히 시는 동서 간 균형 발전을 위해 GTX-C노선 양주역 추가 정차와 서울 지하철 3호선 양주 연장, 양주역세권 개발, 양주장흥 공공주택지구 조성사업 등이 원활히 추진될 수 있도록 정부 차원의 지원을 요청했다고 전했다.

또한 개발제한구역과 군사시설보호구역 등 각종 규제로 인한 지역개발 제약을 해소하기 위한 규제 완화도 건의했다. 시는 광역철도 운영비에 대한 국비 지원 등 제도 개선의 필요성도 함께 전달했다고 밝혔다.

기업과 산업 활성화를 위한 규제 개선 방안도 제시했다. 산업단지 내 복합용지 기능을 강화해 신재생에너지 인프라를 확충하고 산업단지 외 연계사업을 통해 신재생에너지 보급과 확산을 확대해야 한다는 내용이다.

정덕영 시장은 "양주시의 지속 가능한 발전과 시민 복리 증진을 위해서는 국토교통부의 적극적인 관심과 협조가 필요하다"며 "이번 면담을 통해 양주시의 주요 현안과 제도 개선 필요성을 중앙정부에 직접 전달했다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 정부와 국회, 관계기관과 긴밀히 소통해 건의한 사업들이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

asj7376@newspim.com