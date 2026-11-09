전남광주, AI·럼피스킨 비상…취약농가 422곳 집중 방제

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 9일 AI·럼피스킨 방역체계를 점검했다
- 시는 철새도래지와 가금농가를 중심으로 매일 소독을 강화했다
- 22일까지 럼피스킨 취약농가 422곳을 집중 방제한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 고병원성 조류인플루엔자(AI)와 럼피스킨(LSD) 확산 차단을 위해 방역망을 강화하고 있다.
전남광주통합특별시는 시군 방역부서 영상회의를 통해 가축전염병 대응체계를 점검하고 취약지역 중심의 현장 방역을 강화하기로 했다고 9일 밝혔다.
시는 광역방제기와 시군·농협 소독차량을 총동원해 철새도래지 주변 도로와 가금농가를 매일 소독하고 있다. 가금농장에는 축산 관련 차량과 외부인 출입을 통제하고 있다.
농장 내 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 정상 작동 여부를 비롯해 행정명령 11건과 방역기준 공고 9건의 이행 실태도 집중 점검한다.
럼피스킨 차단에도 속도를 내고 있다. 백신 공급률 100%를 확보하고 매개곤충 방제용 소독약품도 사전 공급했다.
특히 개방형 소 축사의 경우 매개곤충 유입을 완전히 막기 어려운 점을 고려해 발생지역 추가 백신 접종과 해충 방제에 주력하고 있다. 축사 소독과 물웅덩이 제거 등 환경관리도 병행한다.
오는 22일까지는 전문방제업체를 투입해 럼피스킨 발생농가와 취약농가 422곳을 대상으로 집중 방제를 실시한다.
손명도 전남광주통합특별시 농축산식품국장은 "가축전염병은 조기 신고와 방역수칙 준수 등 초기 대응이 무엇보다 중요하다"며 "방역부서에선 농가가 엄중한 상황을 인식하고 방역수칙을 철저히 준수하도록 적극 홍보하고 관련 단체와 긴밀한 협력체계를 유지해 달라"고 당부했다.
ej7648@newspim.com