LH 경기남부지역본부, 수원광교와 안성 지역 공가 주택 21호 무순위 공급

AI 핵심 요약beta
- LH 경기남부본부가 9일 수원광교·안성 공가 주택 21호를 무순위 공급했다.
- 광교 7호와 안성 14호로 전용면적 59~120㎡, 분양가는 1억대부터다.
- 청약통장 없이 신청하며 접수는 23~24일, 당첨자는 무작위 추첨했다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = LH 경기남부지역본부가 수원광교와 안성 지역에서 분양전환 후 남은 공가 주택 21호를 무순위 일반 공급한다.
LH 경기남부본부는 지난 5일 매각 공고를 내고 10년 공공임대 분양전환 잔여 세대인 수원광교 7호와 안성 공도읍 다세대주택 14호에 대한 무순위 청약 접수를 시작했다고 9일 밝혔다.
단지별 공급 물량은 광교신도시 내 ▲광교40단지 더포레스트 4호▲광교45단지 더힐 1호▲광교62단지 더리브 2호와▲안성 공도읍 동인힐타운(신축 다세대) 14호다.
전용면적은 59㎡부터 120㎡까지 다양하게 구성됐다. 공급 가격은 광교더포레스트 전용 84㎡ 9억 1600만~9억 3900만 원, 101㎡ 9억 1100만 원, 120㎡ 9억 7200만 원이다.
광교더힐은 전용 101㎡ 13억 9800만 원, 광교더리브는 전용 84㎡ 14억~14억 5000만 원 수준이다. 안성 동인힐타운 전용 59㎡는 1억 1000만~1억 1950만 원에 공급된다.
이번 무순위 청약은 청약통장 유무와 관계없이 신청할 수 있다.
전용 85㎡ 이하 주택은 수도권 거주 무주택세대구성원(성년자) 기준 1세대 1주택 공급이며 85㎡ 초과 주택은 유주택자도 1인 1주택 신청이 가능하다. 단, 광교 지역은 토지거래계약 허가구역으로 기존 주택 처분 의무가 적용된다.
당첨자는 순위 없이 전산 무작위 추첨으로 선정되며 동·호수도 추첨 배정된다. 실물 주택 참관을 위해 오는 12일과 13일 이틀간 현장에서 주택 내부를 개방한다.
청약 접수는 11월 23일부터 24일까지 이틀간 진행되며 자세한 내용은 LH청약플러스 공고문에서 확인할 수 있다.
ssamdory75@newspim.com