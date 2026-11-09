사천시, 산불지상진화 경연대회 '최우수상'…진화용수 공급·안전수칙 준수

AI 핵심 요약beta
- 사천시가 9일 경남 산불지상진화 경연대회에서 기관 최우수상을 수상했다
- 사천시 산림재난대응단은 300m 용수 공급과 장비 운용 평가에서 좋은 기록을 냈다
- 사천시는 반복 훈련과 협업을 바탕으로 현장 대응 및 기관 협력을 강화할 계획이다
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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남지역 18개 시·군이 겨룬 산불진화 무대에서 사천시 산불진화대가 경남 최고 실력을 입증했다.
경남 사천시는 의령군 의령읍 정암리 일원에서 열린 '2026년 경상남도 산불지상진화 경연대회'에서 기관 최우수상을 수상했다고 9일 밝혔다.
경남도와 의령군이 주최하고 한국산림재난안전기술공단이 주관한 이번 대회은 18개 시·군 산림재난대응단과 관계 공무원 등 300여 명이 참석했다.
경연은 시·군별 진화대원 12명이 한 팀을 이뤄 진화차량에서 약 300m 떨어진 가상 산불 현장까지 진화용수를 공급하는 방식으로 진행됐다.
평가 항목에는 용수 공급 시간, 호스 전개와 장비 설치·운용의 정확성, 대원 간 협업, 안전수칙 준수 여부가 포함됐다.
사천시 산림재난대응단은 반복 훈련을 통해 다진 장비 운용 능력과 협업을 바탕으로 좋은 기록을 냈다. 신속한 장비 준비와 기계화 진화체계 운영이 평가에서 좋은 점수를 받은 것으로 알려졌다.
이번 대회에서 최우수상은 사천시와 산청군이 받았다. 우수상은 진주시, 밀양시, 의령군, 남해군에 돌아갔으며, 경남도는 성적이 좋은 6개 시·군에 도지사 기관표창을 수여했다.
박동식 시장은 "이번 수상은 대원들이 산불 대응 역량을 높이기 위해 꾸준히 훈련한 결과"라고 언급하며 "현장 대응 능력을 강화하고 유관기관과의 협력체계를 강화하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com