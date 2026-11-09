전재수 부산시장 "내년도 예산안 19조3513억 편성…미래 성장동력 집중"

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해양수도 및 AI 분야 1조 이상 배정 발표

복지 및 일자리 지원에도 대규모 예산 편성

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 올해보다 7.9% 늘어난 19조3513억 원 규모의 2027년도 예산안을 편성했다.

전재수 부산시장은 9일 시청 프레스센터에서 브리핑을 열고 "미래 성장동력과 민생경제, 시민 생활과 직결된 사업에 재정을 집중했다"고 밝혔다.

전 시장은 "지금 우리 부산은 고물가가 이어지면서 소상공인과 중소기업의 경영 부담은 커지고 지역 건설경기 역시 침체에서 벗어나지 못해 어려움이 지속되고 있다"면서도 "이 같은 어려움 속에도 기업이 투자유치 확대와 출산율이 반등하는 등 부산 곳곳에서 나타나고 있는 긍정적인 변화를 시민들이 체감하는 성과로 이어가야 한다"고 강조했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장이 9일 오후 2시 부산시청 9층 기자회견실에서 브리핑을 통해 2027년도 예산안을 발표하고 있다. 2026.11.09

전 시장은 "2027년도 부산시 예산안 규모는 올해 당초예산 대비 7.9% 증가한 19조 3513억 원"이라며 "해양수도 부산의 미래를 대전환하기 위해 해양수도, 인공지능(AI), 관광, 생활체육 등 핵심 분야에 전략적 재정투자를 확대하면서도 관리채무비율은 적정수준을 유지했다"고 설명했다.

분야별로는 시민행복도시에 가장 많은 9조540억 원을 배정했다. 복지 분야에 4조3438억 원, 출산·보육과 돌봄에 1조3847억 원, 일자리와 생활 지원을 포함한 행복도시에 3조332억 원을 편성했다.

해양수도 분야 예산은 1조89억 원으로 지난해보다 30.7% 늘었다. 해양수도 기반 구축에 2645억원, 해양 AI 전환에 1040억 원, 관광도시 조성에 4028억 원, 생활체육 분야에 2376억 원을 배정했다.

혁신경제도시에는 1조32억 원을 편성했다. 민생경제 회복에 3858억 원, 지역산업 혁신생태계 구축에 1343억 원, 미래 인재와 인구 정책에 3742억 원, 청년 정착 지원에 1089억 원을 투입한다.

균형성장도시 예산은 1조7519억 원이다. 도시공간 혁신에 3906억 원, 스마트 안전도시에 2009억 원, 그린·파크시티 조성에 4507억 원, 시민교통 체계 구축에 7034억 원을 배정했다.

출산과 돌봄 지원도 확대한다. 부산시는 내년 7월 1일 이후 태어난 첫째 아이에게 1000만 원, 둘째 아이에게 1200만 원, 셋째 아이부터는 1500만 원을 지급하는 '아이맞이 지원금' 사업에 330억 원을 편성했다. 해당 지원금은 기초지방자치단체의 출산지원금과 중복해 받을 수 있다.

전재수 시장은 "이번 예산안을 '해양수도 부산' 도약의 초석을 다져 나가겠다"면서 "시민들께서 맡겨주신 소중한 재원을 부산의 새로운 미래를 여는 데 한 푼도 헛되이 쓰이지 않도록 예산 집행에도 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 해당 예산안은 오는 11일 부산시의회에 제출될 예정이다.

ndh4000@newspim.com