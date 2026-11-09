[프로야구] KIA, 日 수비 전문 지도자 초청해 내야 유망주 수비 기틀 마련 기대

AI 핵심 요약beta
- KIA가 9일 내야 유망주 수비 강화를 위해 일본 전문가를 초빙했다
- 소요기 에이신은 10일부터 오키나와 마무리 훈련에 합류한다
- 소요기는 히로시마 주전 유격수와 일본 대표팀 코치를 지냈다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=KIA가 내야 유망주의 수비 기본기를 다지기 위해 일본 수비 전문가를 초청한다.
KIA는 9일 "일본인 수비 전문 지도자 소요기 에이신을 일본 오키나와현에서 치르는 마무리 훈련에 인스트럭터로 초빙했다"고 밝혔다.
오는 10일부터 KIA 훈련에 합류하는 소요기 인스트럭터는 일본프로야구(NPB) 히로시마 도요카프에서 11년을 뛰었다. 히로시마의 주전 유격수로 활약했던 소요기는 센트럴리그 신인왕(2006년), 도루왕(2010년)을 차지했다.
2017년 은퇴 후에는 오릭스 버펄로스, 한신 타이거스에서 코치를 지냈다. 지난 3월 열렸던 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 일본 야구대표팀 내야 수비·주루코치를 맡았다.
KIA는 "젊은 내야수의 기본기를 다지고 전반적인 수비 능력을 끌어올리기 위해 내야 수비 전문가를 인스트럭터로 초빙했다"고 설명했다.
willowdy@newspim.com