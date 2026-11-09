영암군에 깃든 한석봉 전설…그림책으로 부활

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한석봉 모자 이야기 담은 그림책 출간

[영암=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 영암군에 전해 내려오는 조선시대 명필 한석봉과 어머니의 이야기가 어린이를 위한 그림책으로 재탄생했다.

영암군은 한석봉의 어린 시절과 어머니의 가르침을 담은 그림책 '쓱쓱쓱, 잘 쓰는 호야'를 출간했다고 9일 밝혔다.

영암군 옛이야기 담은 그림책 쓱쓱쓱 잘 쓰는 호야 책 표지. [사진=영암군] 2026.11.09 ej7648@newspim.com

그림책은 글씨 공부를 소홀히 하던 어린 한호(한석봉)가 어머니와 떡 썰기 내기를 벌인 뒤 자신의 부족함을 깨닫고 끊임없는 노력 끝에 명필로 성장하는 과정을 그렸다.

특히 한호가 어린 시절 영암에서 글씨를 익히고 어머니 백인당이 독천장에서 떡을 팔아 아들의 학업을 뒷바라지했다는 지역의 옛이야기를 담아 의미를 더했다.

삽화는 그림책과 동화책 100여 권의 제작에 참여한 김중석 작가가 맡아 이야기의 생동감을 살렸다. 이번 신간은 영암군이 지역의 역사와 문화를 소재로 펴낸 열 번째 그림책이다.

군은 그동안 '열두 번 노는 날'을 시작으로 '배짱 좋은 옹기촌 사람들', '특별한 꿀과 특별한 친구', '바위틈 별천지', '나는 기다려요', '별을 찾는 아이', '숲을 어루만지는 손', '낳낳낳, 낳는 바위', '솟솟솟, 솟는 구멍' 등 9권을 발간했다.

지역에 전승되는 역사와 설화를 어린이 눈높이에 맞춰 재구성해 향토문화에 대한 이해와 관심을 높이려는 취지다.

최진석 영암군 인재육성체육과장은 "영암에 전해 내려오는 옛이야기를 어린이들이 그림책으로 쉽고 재미있게 만날 수 있도록 했다"며 "앞으로도 지역의 역사와 문화를 담은 이야기를 발굴해 어린이들과 나누겠다"고 말했다.

그림책은 예스24 등 온라인 서점과 영암군 관내 도서관에서 만나볼 수 있다.

ej7648@newspim.com