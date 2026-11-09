[프로야구] KT 권동진, 다행히 수술 피해…"안구에 고인 피가 빠져야"

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국시리즈(KS·7전4선승제) 수비 중 부상으로 이송됐던 KT 권동진이 수술을 피했다.

KT는 9일 "권동진은 우측 안구에 피가 고여있어서 그게 빠져야 한다. 수술이 필요하진 않은 상태"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] KT 권동진이 수비 중 포구하고 있다. [사진=KT 위즈] 2026.11.08 willowdy@newspim.com

권동진은 지난 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 2026 KBO 포스트시즌 KS 5차전에서 유격수, 9번타자로 선발 출전했다.

생애 첫 KS 선발 출전 기회를 얻은 권동진은 1-11로 뒤진 8회 수비 중 부상을 당했다. 2사 1, 3루 상황에서 김영웅이 친 땅볼 타구가 유격수 방면으로 향했다. 권동진이 타구를 처리하려 했지만, 공이 예상치 못한 방향으로 빠르게 튀어 그의 오른쪽 눈을 때렸다.

공에 맞은 권동진은 그라운드에 쓰러져 좀처럼 일어나지 못했다. 경기는 오랜 시간 중단됐고, 심판은 즉시 구급차를 향해 그라운드로 올 것을 요청했다. 권동진은 스스로 일어나지 못하고 들 것에 실려 간신히 차에 올랐다.

KT 이강철 감독은 전날 경기에서 원태인에게 타율 0.429, 6안타(1홈런)을 기록했던 권동진의 이름을 선발 라인업에 올렸다. 부진한 타선을 보강하기 위한 묘안이었다. 이날 타석에서 권동진은 3타수 2안타로, KT가 기록한 4개 안타 중 홀로 절반을 기록했다.

[서울=뉴스핌] KT 이강철 감독. [사진=KT 위즈] 2026.11.06 football1229@newspim.com

하지만 권동진은 1-3으로 뒤진 5회 땅볼을 처리하지 못해 선두타자 출루를 허용하고, 2사 만루에서 포구를 제때하지 못해 대량실점의 빌미를 내줬다. 이후 8회에는 예기치못한 타구에 부상까지 당하고 말았다.

결국 이날 1-12로 패한 KT는 1승 4패로 삼성에 KS 우승을 양보해야 했다.

willowdy@newspim.com