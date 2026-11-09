코요태, 2년 만에 북미 투어 개최…산호세서 포문 '흥 유랑단 출격'

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '국민 그룹' 코요태가 약 2년 만에 북미 팬들과 재회해 현지 투어를 펼친다.

코요태는 현지 시각 8일 오후 6시 미국 산호세 시빅에서 '2026 코요태 페스티벌 북미 투어(2026 KOYOTE FESTIVAL North America Tour)'의 첫 공연을 개최한다. 산호세 공연을 시작으로 북미 3개 도시를 돌며 현지 팬들과 만날 예정이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 코요태 북미투어 포스터. [사진=제이지스타] 2026.11.09 moonddo00@newspim.com

이번 투어는 12일 캐나다 밴쿠버 더 센터 인 밴쿠버 포 퍼포밍 아츠, 14일 미국 시애틀·타코마 팬티지스 시어터로 이어진다. 코요태는 지난 2024년 데뷔 이후 처음으로 미국 투어를 진행한 데 이어 약 2년 만에 다시 북미 무대에 올라 한층 뜨거워진 공연을 선보인다.

공연에서는 '실연', '비몽', '순정', '우리의 꿈' 등 코요태의 대표 히트곡을 만나볼 수 있다. 오랜 시간 세대를 아우르며 사랑받아 온 명곡들로 현지 관객들의 떼창을 이끌어낼 것으로 기대된다. 김종민, 신지, 빽가 세 멤버의 유쾌한 호흡이 담긴 콩트 VCR도 준비돼 무대에 색다른 재미를 더한다.

코요태 특유의 에너지 넘치는 라이브와 관객들과 함께 호흡하는 무대도 펼쳐진다. 공연의 열기를 이어갈 앙코르까지 다채로운 구성으로 현장을 채우며 음악과 웃음, 흥이 어우러진 코요태만의 공연을 선사할 전망이다.

앞서 코요태는 지난해 전국투어 '2025 코요태스티벌 : 흥'을 통해 대구, 서울, 울산, 부산, 창원 등 전국 각지에서 팬들과 만났다. 올해는 베트남 공연까지 개최하며 국내외 활동을 이어왔다. 이번 북미 투어를 통해서도 국경과 세대를 넘어 사랑받는 코요태의 존재감을 다시 한번 입증할 것으로 관심이 쏠린다.

한편 코요태는 현지 시각 8일 미국 산호세를 시작으로 12일 캐나다 밴쿠버, 14일 미국 시애틀·타코마에서 '2026 코요태 페스티벌 북미 투어'를 개최한다.

moonddo00@newspim.com