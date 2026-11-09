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"교육재정 감소 대책안 마련됐나"…대전시의회, 교육청 현안 집중 점검

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  • 대전시의회 교육위가 9일 학교 체육시설 개방과 교육청 예산 운용을 점검했다
  • 대전교육청은 지역 업체와 학생 마음건강 사업 절차 개선을 추진한다고 밝혔다
  • 교육재정 감소에 대비해 행사 통폐합과 운영비 축소 등 30% 이상 절감을 추진했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교육위 행정사무감사...예산 절감·기금 운용 등 철저한 대비 주문
학교 시설 개방·학생 마음건강 지원 민간위탁 절차 등 개선 요구

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청에 대한 행정사무감사에서 학교 체육시설 개방 확대와 교육청 공사·물품 구매 시 지역 업체 활용, 학생 마음건강 지원 사업 민간위탁 추진 절차, 교육재정 감소에 대비한 예산 운용 방안 등이 주요 쟁점으로 다뤄졌다.

대전시의회 교육위원회는 9일 대전시교육청을 대상으로 행정사무감사를 진행하고 교육청의 각종 사업 추진 실태와 예산 운용 전반을 점검했다.

대전시의회 교육위원회가 9일 대전시교육청 행정사무감사에서 주요 사업 추진 및 예산 운용 실태를 살폈다. [사진=대전시의회 영상 캡처] 2026.11.09 vincent977@newspim.com

먼저 이한영 의원은 학교 체육시설 개방 실적이 저조한 점을 짚었다. 방과 후와 주말 등 수업에 지장이 없는 시간에도 시설 개방이 제한되는 사례를 언급하며 교육청의 적극적인 개선 대책을 주문했다.

이 의원은 "지역 주민들에게 가장 많은 민원을 받는 부분이 학교 시설 개방"이라며 "학교 체육시설 개방 지원 조례까지 제정됐지만, 여전히 절반가량의 학교가 시설 개방에 소극적"이라고 강조했다. 특히 동구·중구 지역 기관과 유치원 등이 주말이나 방과 후에도 학교 시설을 이용하지 못해 서구 월평동까지 이동하는 사례를 들며 개방 확대를 촉구했다.

이에 최현주 행정국장은 "학교 시설 개방 확대 계획을 수립해 각급 학교에 안내했고, 개방이 저조한 학교에는 현장 지원팀이 직접 방문해 어려움을 파악하고 있다"고 설명했다. 이어 "시설 분리 개선이 필요한 학교에 대한 예산 지원과 개방 실적이 우수한 학교에 대한 재정 지원, 노인 일자리와 연계한 인력 지원 등을 추진하고 있다"고 밝혔다.

지역 업체의 교육청 사업 참여율을 높여야 한다는 요구도 나왔다. 이 의원은 "대전 지역 업체의 관급자재 참여 비율이 2024년 33%, 2025년 31.7%, 2026년 31.4%로 전체 평균 32.1%에 그쳤다"며 지역 업체 활용 확대를 주문했다.

그는 "지역 업체들이 규격에 맞거나 유사한 제품을 생산하고 있는데도 기존에 사용하던 제품을 관례적으로 선택하는 경우가 있다"며 "관련 부서와 담당 직원들이 조금 더 적극적으로 검토하면 지역 업체 참여율을 50% 이상으로 높일 수 있을 것"이라고 말했다.

최 국장은 "대전 지역에 생산 업체가 없거나 조달 등록이 돼 있지 않은 품목 등 불가피한 경우가 있다"면서도 "동일한 조건이라면 지역 업체 제품을 우선적으로 검토하도록 노력하겠다"고 답했다.

김미희 의원은 학생 마음건강 지원 사업의 민간위탁 동의안 제출과 철회 경위를 확인했다. 김 의원은 "기존 용역 사업을 민간위탁으로 전환하려면 예산 확보와 의회 동의, 수탁기관 선정 등 사전 절차를 충분히 검토해야 한다"며 "관련 조례와 절차에 미흡한 부분이 있었고, 의회에서 이를 지적하지 않았다면 그대로 진행됐을 수도 있다"고 강조했다.

민간위탁 동의가 이뤄졌다고 해서 향후 사업 내용이나 예산 변경 등 모든 사항까지 포괄적으로 승인받은 것으로 해석해서는 안 된다는 것이다.

이에 대해 명달호 교육국장은 "특별교부금 확보 이후 사업을 신속하게 추진하려다 보니 면밀한 검토가 부족했던 것 같다"며 "예산 확보 가능성과 수탁기관 선정 절차, 사업 추진 시기 등을 충분히 검토하고 의회와도 긴밀히 소통하겠다"고 답했다. 그러면서 "민간위탁 동의안 철회로 학생 마음건강 지원에 공백이 발생하지 않도록 필요한 절차를 보완하겠다"고 밝혔다.

민향기 의원은 교육재정 감소에 대비한 구체적인 예산 절감 방안과 기금 운용 계획을 요구했다. 민 의원은 교육청 자료에 제시된 2027년 예상 재정 감소 규모가 약 9966억원에 달한다는 점을 언급하며 "세입은 줄어들고 인건비와 물가 상승으로 지출은 늘어나는 상황인데 구체적인 대응 계획이 보이지 않는다"고 꼬집었다.

이에 오찬영 기획국장은 "해당 금액이 현행 지방교육재정교부금 제도를 유지할 경우와 제도 개편 이후를 단순 비교한 차액"이라며 "인건비와 각종 세입 재원 감소 등을 고려하면 재정 운용에 상당한 어려움이 예상된다"고 설명했다.

오 국장은 "학교 운영비와 인건비 등 경직성 경비는 줄이기 어려워 업무추진비와 기관 운영비, 여비 등부터 축소할 수밖에 없다"며 "규모가 큰 시설비도 조정이 불가피한 상황"이라고 말했다. 이어 "2027년도 예산 편성 과정에서 각종 행사와 유사·중복 사업을 통폐합하고 업무량을 줄이는 방식으로 30% 이상의 업무 절감을 추진했다"고 설명했다.

그러면서 "통합재정안정화기금은 내년도 본예산에 추가 적립하지 않고 학교 냉난방 시설 개선을 위해 시설기금에 약 260억원을 적립하는 방안을 추진하고 있다"고 밝혔다.

vincent977@newspim.com

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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