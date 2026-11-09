의정부시, 자동차 정기검사 기간 준수 당부

AI 핵심 요약beta
- 의정부시는 9일 시민들에게 자동차 정기검사 기간 준수를 당부했다
- 검사 지연 시 최대 60만 원의 과태료와 운행정지 처분이 부과된다
- 시는 매월 안내문과 전화·문자로 검사 이행을 안내하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 자동차 정기검사 기간을 준수해 줄 것을 시민들에게 당부했다고 9일 밝혔다.
자동차 정기검사는 차량 소유자가 반드시 이행해야 하는 법적 의무이 검사 기간을 넘기면 지연 기간에 따라 과태료가 부과되며 장기간 검사를 받지 않을 경우 운행정지 처분을 받을 수 있다.
검사는 검사 유효기간 만료일 90일 전부터 만료일 이후 31일까지 받을 수 있다. 이 기간을 넘기면 30일 이내에는 4만 원의 과태료가 부과되고 31일째부터는 3일 초과 때마다 2만 원씩 가산된다.
지연 기간이 115일 이상이면 과태료는 최대 60만 원까지 부과된다.
특히 1년 이상 정기검사를 받지 않을 경우 운행정지 처분 대상이 될 수 있어 차량 소유자의 주의가 요구된다.
의정부시는 시민들의 검사 이행을 돕고 과태료 발생을 예방하기 위해 매월 3차례 안내문을 발송하고 있다. 이와 함께 전화와 문자메시지를 통한 안내도 진행하고 있다.
시 관계자는 "자동차 정기검사는 시민의 안전을 지키기 위한 필수 의무"라며 "검사 기간을 미리 확인해 불이익을 받지 않도록 적극 협조해 달라"고 말했다.
asj7376@newspim.com