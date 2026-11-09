[MLB] 2026 WBC 韓 상대 SV 기록한 대만 쩡쥔웨, 美 진출 선언

AI 핵심 요약beta
- 쩡쥔웨가 9일부터 12월 23일까지 MLB 구단과 계약 협상을 진행했다
- 쩡쥔웨는 올 시즌 48경기에서 25세이브, 평균자책점 1.55를 기록했다
- MLB 노사협약 만료로 포스팅 협상 기간이 단축될 가능성도 제기됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=올해 초 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 한국을 상대로 세이브를 따낸 대만의 쩡쥔웨(푸방 가디언스)가 미국프로야구 메이저리그(MLB)의 문을 두드린다.
미국 AP통신은 지난 8일(한국 시간) "우완 투수 쩡쥔웨가 포스팅 시스템으로 MLB 진출에 도전한다. 그는 9일부터 다음달 23일까지 빅리그 구단들과 계약 협상을 진행할 수 있다"고 밝혔다.
2021년 대만프로야구(CPBL) 신인왕인 쩡쥔웨는 올 시즌 48경기 5승 3패, 25세이브, 평균자책점 1.55를 기록했다. 그는 52.1이닝 동안 삼진 65개를 잡았고, 볼넷은 13개만 내줬다.
쩡쥔웨는 대만 야구 대표팀에서도 인상적인 투구를 펼쳤다. 2023년에 이어 올해도 WBC에 출전한 쩡쥔웨는 한국과 체코전에 등판해 각각 1이닝 무실점으로 호투했다. 특히 쩡쥔웨는 한국전에서 팀이 5-4로 앞선 연장 10회 마무리 투수로 출격해 리드를 지켜냈다. 직구 평균 시속은 93.7마일(약 150.8㎞)이 찍혔다.
포스팅 마감 시한까지 계약이 체결되면, 쩡쥔웨를 영입한 빅리그 구단은 MLB와 CPBL의 포스팅 협정에 따른 이적료를 푸방에 지급해야 한다.
쩡쥔웨가 총액 2500만 달러(약 341억원) 이하의 계약을 맺으면, 해당 금액의 20%가 이적료로 책정된다.
다만 MLB 단체 협약이 별다른 성과없이 다음달 1일 만료되면, 직장 폐쇄에 들어갈 가능성이 높다. 협상 기간이 단축될 가능성도 배제할 수 없다.
willowdy@newspim.com