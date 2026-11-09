안성시, 겨울 한파 종합대책 가동…취약계층 보호·시설 안전 강화

AI 핵심 요약beta
- 안성시는 9일 한파 대비 종합대책을 마련해 15일부터 운영한다
- 시는 취약계층 안부 확인과 방한용품 지원 등 보호를 강화한다
- 한파쉼터 554곳과 온열의자 258개를 운영하고 동파 예방에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 겨울철 한파에 대비해 취약계층 보호와 생활시설 안전관리를 강화하는 종합대책을 마련해 오는 15일부터 내년 3월 15일까지 운영한다고 9일 밝혔다.
이번 종합대책에는 한파 대책기간 동안 상황관리, 취약계층 보호, 한파쉼터 운영, 수도시설 동파 예방 등 분야별 대응체계로 구축됐다.
이를 위해 시는 행정안전국장을 단장으로 7개 부서가 참여하는 6개 반 규모의 합동 대응팀을 운영한다.
시는 특히 홀로 사는 노인과 거동이 불편한 주민 등 한파 취약계층 보호에 집중하기 위해 돌봄인력과 방문건강관리 인력을 활용해 안부 전화와 방문 건강 확인을 실시하고 방문건강관리 대상자에게는 방한용품을 지원할 계획이다.
또한 노숙인 보호를 위한 순찰과 방문 활동도 강화하고 일시보호시설 운영 및 임시주거 지원도 추진하며 한파쉼터도 노인시설과 읍·면·동 행정복지센터 등을 포함해 모두 554곳을 운영한다.
아울러 버스정류장 210곳에 설치된 온열의자 258개도 운영해 대중교통 이용객들의 한파 피해를 줄일 예정이다.
수도계량기와 수도관 동파에 대비한 긴급지원반도 운영한다. 이와 함께 농작물과 축·수산시설 피해 예방을 위해 기상정보와 관리 요령을 신속히 전파하고 현장 지도를 강화한다.
시 관계자는 "다양한 취약계층을 위해 응급의료기관과 연계한 한랭질환 감시체계를 운영하는 것은 물론 재난문자와 마을방송, 시 누리집 등을 통해 한파특보와 행동요령을 시민들에게 안내할 예정"이라며 "관계기관과 민간단체와의 협력도 강화해 나갈 것"이라고 전했다.
lsg0025@newspim.com