평택시, 통복천 범람 대비 주민대피훈련 실시…현장 대응 체계 점검

AI 핵심 요약beta
- 평택시는 9일 통복천 범람을 가정한 주민대피훈련을 실시했다
- 거동 불편 주민들은 대피장소와 이동 경로를 직접 확인했다
- 시는 대피 지원체계를 점검하고 훈련을 연차별로 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 집중호우와 하천 범람 등 재난 상황에 대비해 통복천 인근 주민들을 대상으로 통복천 범람 상황을 가정한 주민대피훈련을 실시했다.
9일 시에 따르면 이번 훈련은 재난 발생 시 신속한 자력 대피가 어려운 거동 불편 주민들이 직접 대피장소와 이동 경로를 확인하고 익힐 수 있도록 시민 참여형 방식으로 진행됐다.
특히 훈련 과정에서는 대상자별 휠체어 등 이동 보조기구 필요 여부를 확인하고 대피 지원에 필요한 인력과 차량을 점검했다.
훈련은 통복천 범람 위험 상황 메시지 전파를 시작으로 각 동의 상황 수신 확인, 대피 안내, 담당 공무원 및 민간 조력자 출동, 대상자 이동 지원, 집결지 도착 및 건강 상태 확인 순으로 진행됐다.
이날 참여 주민들은 담당 공무원과 민간 조력자의 도움을 받아 차량과 도보로 대피장소까지 이동하며 실제 경로를 확인했다.
시는 앞으로 아직 훈련을 실시하지 않은 지역을 대상으로 연차별 주민대피훈련을 확대 추진할 계획이다.
시 관계자는 "거동이 불편한 주민들을 위한 대피 지원체계를 지속적으로 보완하고 점검해 재난 발생 시 신속한 대응이 이뤄질 수 있도록 할 계획"이라고 전했다.
krg0404@newspim.com