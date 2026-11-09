평택시, 2027년 1단계 공공근로사업 참여자 136명 모집…오는 20일까지

AI 핵심 요약beta
- 평택시는 9일 취약계층 대상 2027년 공공근로자를 모집한다고 밝혔다
- 평택시는 11일부터 20일까지 시민 136명을 모집할 예정이다
- 사업은 1월 6일부터 4월 20일까지 진행되며 시급은 1만2060원이다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시는 취약계층의 생계 안정과 지역경제 활성화를 위한 2027년 1단계 공공근로사업 참여자를 모집한다고 9일 밝혔다.
시에 따르면 오는 11일부터 20일까지 2027년 1단계 공공근로사업에 참여할 시민 136명을 모집할 예정이다.
이번 사업은 내년 1월 6일부터 4월 20일까지 약 4개월간 진행되며 취약계층에게 직접 일자리를 제공해 생활 안정을 지원하고 지역 일자리 창출을 도모하기 위해 마련됐다.
신청 자격은 사업 시작일인 2027년 1월 6일 기준 만 18세 이상 평택시민으로 가구소득이 기준중위소득 70% 이하이고 재산이 4억 원 이하인 미취업자다.
모집 분야는 ▲환경정화사업▲서비스지원사업▲기초자료(DB) 구축 지원사업 등 3개 분야다.
시는 선발기준표에 따라 점수를 부여해 고득점자 순으로 총 136명을 선발하며 급여는 2027년 평택시 생활임금인 시간당 1만2060원이 적용된다.
시 관계자는 "공공근로사업이 취업 취약계층의 생활 안정과 경제활동 참여에 도움이 되기를 바란다"고 전했다.
krg0404@newspim.com