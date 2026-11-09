평택시, 민원봉사국 본격 가동…원스톱 민원행정 지원 기대

AI 핵심 요약beta
- 평택시는 9일 원스톱 민원행정을 위한 민원봉사국을 신설했다
- 민원봉사국은 원스톱민원과 등 4개 부서로 구성됐다
- 평택시는 2027년 1월 시장 직속 민원 플랫폼을 개통할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시는 시민 중심의 원스톱 민원행정 실현을 위해 신설한 민원봉사국이 업무에 들어갔다고 9일 밝혔다.
민원 봉사국은 민선 9기 핵심 공약인 원스톱 민원행정 추진을 위해 신설됐다.
시는 시민들이 민원 해결을 위해 여러 부서를 방문해야 하는 불편을 줄이고 행정 내부 협의 과정에서 발생하는 지연을 최소화 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
민원봉사국은 원스톱민원과, 민원봉사과, 건축허가과, 주택과 등 4개 부서로 구성됐다. 특히 원스톱민원과의 경우 6급 이상 경력 공무원으로 구성된 '베테랑팀'을 포진시켰다.
여기다 시는 시민과의 직접적인 소통 강화를 위해 시장 직속 민원 플랫폼 구축도 추진한다. 플랫폼은 주요 민원과 정책 제안 접수 기능을 중심으로 운영되며 2027년 1월 정식 개통될 예정이다.
최원용 시장은 "민원은 시민의 목소리를 가장 가까이에서 듣는 소중한 소통창구로 행정이 먼저 움직이고 책임지는 민원 서비스 구현을 만들어 달라"고 전했다.
krg0404@newspim.com