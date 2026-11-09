세종평생교육원, 학교 밖 청소년 '흥미·적성 발견' 지원

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학교밖청소년지원센터와 '나다운 길' 프로젝트 운영

플로리스트·음료 만들기·미술·공예 등 4개 강좌 마련

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청평생교육원이 학교 밖 청소년에게 다양한 배움과 체험 기회를 제공하기 위해 '나다운 길' 청소년 배움 프로젝트를 운영한다.

9일 평생교육원에 따르면 이번 프로젝트는 세종시학교밖청소년지원센터와 협력해 다음달 31일까지 진행한다.

세종시교육청평생교육원이 학교 밖 청소년을 대상으로 '나다운 길' 청소년 배움 프로젝트를 운영한다. [사진=세종시교육청평생교육원] 2026.11.09 vincent977@newspim.com

이번 사업은 학교 밖 청소년들이 다양한 활동을 통해 자신의 흥미와 적성을 발견하고 새로운 진로 가능성을 찾을 수 있도록 마련됐다. 두 기관은 각자의 전문성과 자원을 연계해 청소년 지원체계를 강화할 계획이다.

평생교육원 이도마루는 쾌적한 학습 공간과 강의 인프라를 제공하고, 학교밖청소년지원센터는 그동안 축적한 지원 경험과 네트워크를 활용해 참여 청소년을 발굴하고 프로그램 참여를 지원한다.

프로그램은 상반기 운영한 '꿈지락(樂)'에서 청소년들의 호응이 높았던 강좌를 중심으로 구성했다. 플로리스트, 로컬푸드 카페 음료 만들기, 오일파스텔 그리기, 힐링공예 등 4개 강좌를 마련했으며, 각 강좌는 주 1회씩 총 8회 운영한다.

참가비는 무료이며 재료비와 식사도 지원한다. 강좌별 모집 인원은 10명으로 선착순 접수하며, 신청은 평생교육원 홈페이지에서 할 수 있다.

최진미 학교밖청소년지원센터장은 "평생교육원과의 지속적인 협력으로 학교 밖 청소년을 위한 지원체계가 한층 강화될 것으로 기대한다"며 "청소년 한 명 한 명이 자신만의 길을 찾아갈 수 있도록 함께하겠다"고 말했다.

송정순 평생교육원장은 "두 기관이 힘을 모아 운영하는 프로그램인 만큼 의미가 크다"며 "청소년들이 다양한 체험을 통해 자신의 흥미와 적성을 발견하고 새로운 가능성을 찾아가는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

vincent977@newspim.com