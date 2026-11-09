김명식 진천군수, 국회 찾아 K-스포츠 산업 육성 등 지원 요청

AI 핵심 요약beta
- 김명식 진천군수가 9일 국회를 찾아 지역 현안 지원을 요청했다
- 김 군수는 2차 공공기관 이전과 K-스포츠 산업 육성을 건의했다
- 메가폴리스산단 폐수처리시설과 장관산단 진입도로 예산도 요청했다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 김명식 충북 진천군수가 국회를 찾아 2차 공공기관 이전과 산업단지 기반시설 확충 등 지역 현안 사업에 대한 지원을 요청했다.
김 군수는 9일 이재정 국회 문화체육관광위원장과 송재봉·이연희·안태준 의원, 한병도 더불어민주당 원내대표 등을 만나 주요 현안을 설명하고 2027년도 정부 예산 반영을 건의했다고 밝혔다.
주요 건의 사업은 2차 공공기관 이전과 K-스포츠 산업 육성, 메가폴리스산업단지 공공폐수처리시설 건설, 장관산업단지 진입도로 건설 등이다.
특히 국가대표선수촌을 보유한 진천의 체육 기반을 활용해 스포츠 관련 공공기관을 유치하고 관련 산업을 집적하는 방안을 강조했다. 이를 민선 9기 핵심 구상인 '진천체육특별시' 조성과 연계해 지역 성장동력으로 육성한다는 구상이다.
산업단지 기반시설 확충도 건의했다. 공공폐수처리시설은 메가폴리스산업단지의 안정적인 운영을 위해 장관산업단지 진입도로는 입주기업의 물류 여건과 접근성 개선을 위해 필요한 사업이라는 설명이다.
김 군수는 "공공기관 이전과 K-스포츠 산업 육성, 산업단지 기반시설 확충은 진천의 미래 성장에 필요한 과제"라며 "주요 현안 해결과 국비 확보에 힘쓰겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com