김제 디지털시민증 발급 2만명 돌파…가맹점 80곳으로 확대

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누적 발급자 2만1073명 중 관외 거주자 91.4%…생활인구 유입 기반 확장

가맹점 3개월 만에 35곳→80곳 증가…지역 소비 촉진·소상공인 상생 기대

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시는 디지털시민증 발급자가 2만 명을 넘어선 데 이어 지역 내 가맹점도 80곳으로 늘어나 생활인구 확대와 지역경제 활성화를 위한 기반이 확대되고 있다고 9일 밝혔다.

시는 지난달 말 기준 김제디지털시민증 누적 발급자를 2만1073명으로 집계됐다. 이 가운데 관외 거주자는 1만9263명으로 전체의 91.4%를 차지했다.

김제시청사 전경[사진=뉴스핌DB]2026.11.09 gojongwin@newspim.com

이는 김제에 대한 외부 주민들의 관심을 보여주는 것으로, 향후 방문과 재방문을 유도할 수 있는 기반이 넓어지고 있다는 점에서 의미가 있다.

가맹점 증가세도 이어지고 있다. 지난 8월 중순 35개소였던 가맹점은 약 3개월 만에 80개소로 2배 이상 늘었다.

카페와 음식점, 펜션, 체험시설 등 다양한 업종이 참여하면서 방문객 이용 편의가 높아지고 지역 소상공인의 매출 증대에도 도움이 될 것으로 기대된다.

시는 가맹점을 상시 모집하고 있으며 참여 업체와 이용 혜택은 김제디지털시민 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

디지털시민증 발급과 가맹점 이용이 실제 지역 소비로 이어지도록 관련 이벤트도 추진하고 있다. 현재 관외 거주자가 가맹점에서 3만 원 이상 결제한 뒤 영수증을 인증하면 지역사랑상품권 1만 원을 지급하는 캐시백 행사를 운영 중이다.

연말에는 발급자 2만 명 돌파를 기념해 가맹점 이용 영수증 인증자를 대상으로 추첨을 진행하고 1만 원 상당의 모바일 기프티콘을 제공할 예정이다.

gojongwin@newspim.com