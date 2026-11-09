[격투기] 고석현, UFC 복귀전서 투르만에 만장일치 판정승

AI 핵심 요약beta
- 고석현이 8일 UFC 파이트 나이트 293에서 투르만에 판정승했다
- 고석현은 그래플링으로 투르만을 압도하며 UFC 3승째를 거뒀다
- 고석현은 통산 14승 3패를 기록하며 다음 상대로 매그니를 지목했다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국인 종합격투기 선수 고석현(33)이 UFC 첫 패배의 아픔을 딛고 압도적인 경기력으로 반등에 성공했다.
고석현은 8일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 열린 'UFC 파이트 나이트 293' 언더카드 웰터급(77.1kg) 경기에서 웰링턴 투르만(브라질)을 상대로 3라운드 심판 전원일치 판정승(30-27 30-27 30-27)을 거뒀다.
지난 7월 장폴 레보스노야니에게 패하며 UFC 첫 패배를 당했던 고석현은 4개월 만에 옥타곤으로 돌아와 3번째 승리를 챙겼다. 종합격투기(MMA) 통산 전적은 14승 3패, UFC 전적은 3승 1패가 됐다.
유도 베이스의 고석현은 강력한 그래플링으로 주짓수 블랙벨트 출신인 투르만을 지배했다. 1라운드 바디킥과 왼손 롱훅으로 전진 압박을 가한 뒤 허벅다리 후리기로 첫 테이크다운을 빼앗아냈다. 2라운드 초반 상대의 스피닝 블로 등 반격에 밀리는 듯했으나 곧바로 카운터 테이크다운에 성공하며 흐름을 차단했다.
3라운드에서도 초반부터 더블 레그 테이크다운을 성공시킨 고석현은 상대의 길로틴 초크 시도를 침착하게 탈출했다. 경기 시간 15분 중 9분 이상을 유리한 포지션에서 통제한 고석현은 총 6차례 테이크다운과 유효타 54회를 기록하며 투르만(36회)을 완전히 그라운드에 묶어뒀다.
경기 후 고석현은 "피니시를 내지 못해 아쉽지만 좋은 결과를 얻어 기쁘다"며 "더 높은 수준의 파이터가 되겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 다음 상대로 UFC 웰터급 베테랑 닐 매그니(미국)를 지목했다. 고석현에게 압도당한 투르만은 4연패에 빠지며 방출 위기에 몰렸다.
psoq1337@newspim.com