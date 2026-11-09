[프로배구] 현대캐피탈, 구단 최초 3관왕 이끈 블랑 감독과 2년 재계약

AI 핵심 요약beta
- 현대캐피탈이 9일 필립 블랑 감독과 2년 재계약에 합의했다
- 블랑 감독은 부임 첫 시즌 구단 최초 3관왕과 19년 만의 통합우승을 이끌었다
- 현대캐피탈은 해외 교류 확대와 선진 배구 시스템 도입을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 남자 프로배구 현대캐피탈 스카이워커스가 구단 역사상 최초로 3관왕을 이끈 필립 블랑 감독과 장기 동행을 이어간다. 현대캐피탈은 9일 블랑 감독과 2027-28시즌부터 2028-29시즌까지 체결되는 2년 재계약에 합의했다고 발표했다.
프랑스 출신의 명장 블랑 감독은 프랑스, 폴란드, 일본 등 다수의 국가대표팀을 지휘하며 명성을 쌓았다. 부임 이후 체계적인 훈련과 세밀한 전술을 앞세워 현대캐피탈의 팀 체질을 완벽하게 바꿨다.
블랑 감독은 부임 첫 시즌인 2024-25시즌 KOVO컵 우승을 시작으로 V리그 정규리그 1위와 챔피언결정전 정상까지 싹쓸이하며 구단 역사상 최초의 '트레블'을 달성했다. 아울러 정규리그 30승 달성과 함께 19년 만의 통합우승을 이끌며 현대캐피탈의 전성기를 다시 열었다.
구단 측은 "블랑 감독의 지도 철학과 팀 운영 능력에 대한 굳건한 신뢰를 바탕으로 재계약을 성사했다"며 "그의 글로벌 네트워크를 활용해 해외 우수 구단과의 교류를 늘리고 선진 배구 시스템을 지속적으로 접목할 것"이라고 전했다.
블랑 감독은 "변함없는 신뢰를 보내준 구단에 감사하다"며 "선수들과 호흡하며 더욱 발전된 경기력으로 팬들에게 다시 한번 우승의 기쁨을 안겨드리겠다"고 소감을 밝혔다.
psoq1337@newspim.com