이상화 SM 최고사업책임자, 美 빌보드 '2026 투어링 파워 플레이어스'

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 이상화 에스엠(SM)엔터테인먼트 최고사업책임자(CBO)가 미국 빌보드가 선정한 '2026 빌보드 투어링 파워 플레이어스'에 선정됐다고 9일 밝혔다.

빌보드는 지난 6일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 글로벌 라이브 음악 산업을 이끄는 주요 인물들을 조명하는 '2026 빌보드 투어링 파워 플레이어스' 명단을 발표했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 이상화 SM엔터테인먼트 최고사업책임자. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.11.09 alice09@newspim.com

빌보드는 매년 공연 기획 및 프로모션, 에이전시, 공연장 운영, 티켓 판매·유통 등 다양한 분야에서 글로벌 공연 산업의 성장에 기여한 주요 인물들을 선정하고 있다.

이상화 CBO는 SM의 글로벌 공연 사업을 총괄하며 소속 아티스트들의 월드투어 전략 수립부터 공연 제작, 마케팅 및 운영에 이르기까지 전반적인 사업을 이끌고 있다.

특히 올해 슈퍼주니어, 샤이니, 엑소, NCT 127, NCT 드림, 에스파, 라이즈, NCT 위시 등 주요 아티스트들의 국내외 공연을 추진하며 글로벌 공연 사업 확대에 기여했다.

특히 에스파는 올해 고척 스카이돔 콘서트를 시작으로 네 번째 월드투어 '싱크: 컴플랙시티(SYNK : COMPLæXITY)'에 돌입, 8월 대만 공연에 이어 9~10월 브라질, 칠레, 페루, 멕시코시티 등 중남미 4개 도시와 뉴욕, LA, 밴쿠버 등 북미 10개 도시에서 공연을 펼쳤다.

첫 방문 도시에서도 매진을 기록하는 등 북남미 14개 도시 투어를 성공적으로 마무리하며 글로벌 팬덤의 성장세와 공연 경쟁력을 입증했다. 또한 미국 대형 음악 페스티벌 '롤라팔루자 시카고' 무대에도 오르며 글로벌 음악 시장에서의 영향력을 더욱 확대했다.



이외에도 NCT 127은 다섯 번째 투어 '네오 시티-더 레드라인(NEO CITY – THE REDLINE)'을 통해 주요 도시로 공연 무대를 확대했으며, 슈퍼주니어와 엑소 등 주요 아티스트들 역시 활발한 글로벌 공연 활동을 이어가며 SM의 폭넓은 아티스트 IP와 라이브 공연 역량을 보여준 바 있다.



SM은 2027년에도 글로벌 공연 사업 확대를 이어갈 계획이다. 에스파는 내년 1~2월 유럽 9개 도시에서 월드투어를 이어가며, NCT 위시는 서울을 포함한 아시아 주요 도시에서 총 21회 공연을, NCT 127 역시 아시아 지역에서 추가 공연을 진행할 예정이다.

또한 최강창민, 예성, 민호, WayV 등 다양한 아티스트들이 해외 공연을 통해 글로벌 팬들과의 접점을 확대한다.

이상화 CBO는 "SM은 아티스트별 음악적 정체성과 퍼포먼스 경쟁력을 바탕으로 글로벌 팬들에게 차별화된 라이브 경험을 선사하기 위해 노력하고 있다"며 "앞으로도 각 지역의 시장 특성과 팬들의 수요를 고려한 공연 전략을 통해 글로벌 투어 지역과 규모를 지속 확대하고, 더 많은 팬들이 SM 아티스트들의 공연을 직접 경험할 수 있도록 글로벌 공연 사업의 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

alice09@newspim.com