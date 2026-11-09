목포시, 삽진산단에 40억 원 투입…근로자 쉼터 문 열어

AI 핵심 요약beta
- 목포시는 9일 삽진산단 근로자 복합문화센터를 개관했다
- 센터는 39억8700만원을 들여 지상 2층 규모로 건립됐다
- 식당·세탁소·피트니스실·강의실 등을 갖춰 복지를 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 목포시 삽진산업단지에 근로자들의 복지와 생활 편의를 위한 복합문화센터가 들어섰다.
목포시는 삽진산업단지에서 근로자 복합문화센터 개관식을 갖고 본격적인 운영에 들어갔다고 9일 밝혔다.
센터는 산업단지 내 부족한 복지시설을 확충하기 위해 총사업비 39억8700만원을 투입해 연면적 942.22㎡에 지상 2층 규모로 건립됐다.
1층에는 식당과 작업복 세탁소 및 사무실이 들어섰다. 2층에는 피트니스실과 다목적강의실 및 회의실을 갖춰 근로자들이 건강관리와 여가활동은 물론 교육과 교류에도 활용할 수 있도록 했다.
특히 작업복 세탁소는 전남목포지역자활센터가 위탁 운영한다. 근로자들의 세탁 부담을 줄이는 동시에 지역 취약계층의 자활 일자리 창출에도 기여할 것으로 기대된다.
시는 센터를 단순한 편의시설을 넘어 근로자와 지역사회가 소통하는 복합문화공간으로 운영할 방침이다.
강성휘 목포시장은 "산업단지 근로자 복합문화센터가 근로자들에게 편안한 휴식과 재충전의 공간이자 서로 소통하고 교류하는 열린 공간이 되기를 바란다"며 "근로자들이 체감할 수 있는 복지 증진과 근무환경 개선을 위해 노력하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com