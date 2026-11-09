창원시, 생활밀착형 프로젝트 착수…단기 개선 과제 발굴

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생활 불편 해소 프로젝트 시작

부서 협업 단기 개선 과제 발굴

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 시민들의 생활 속 불편을 줄이는 생활밀착형 변화에 나선다.

시는 전략조정실 주도로 '시민체감 불편해소 프로젝트'를 가동하고 부서 협업을 통해 단기간에 시행할 수 있는 개선 과제를 발굴하고 있다고 9일 밝혔다.

경남 창원시가 시민의 일상에서 지나치기 쉬운 작은 불편들을 하나씩 바꿔 나가고 있다. 사진은 창원시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.08.19

이번 사업은 공무원에게 익숙한 제도와 시설도 시민에게는 불편할 수 있다는 문제의식에서 출발했다. 시는 현장 중심으로 개선 과제를 찾은 뒤 관련 부서의 실행 방안을 마련할 계획이다.

여름철 폭염을 막는 데 사용한 그늘막은 겨울철 경관시설로 활용한다. 시는 성산구 상남시장사거리와 고인돌사거리의 그늘막 5개에 조명을 설치해 겨울철 트리 형태로 운영할 예정이다. 이달 말까지 설치를 마치고 시민 반응과 안전성을 확인한 뒤 확대 여부를 검토한다.

관광객을 위한 스마트폰 거치대도 시범 도입한다. 혼자 여행하거나 일행 전체가 함께 사진을 찍을 때 다른 사람에게 촬영을 부탁해야 하는 불편을 줄이기 위해서다. 시는 마산 해양드라마세트장 내 향기공원에 거치대를 설치하고 이용 현황을 살필 계획이다.

차량 등록이나 이전 등 민원 처리 과정에서 주정차 단속 사전알림 문자서비스를 신청할 수 있도록 절차도 개선했다. 별도 신청을 위해 시민이 다시 행정기관을 방문하거나 온라인으로 가입해야 하는 번거로움을 줄이기 위한 조치다.

1인 가구를 위한 3ℓ 종량제봉투도 도입한다. 창원지역 1인 가구는 지난 9월 기준 18만4335가구로 전체 세대의 39.7%를 차지한다. 현재 종량제봉투 최소 용량은 5ℓ여서 배출량이 적은 가구는 봉투가 찰 때까지 폐기물을 보관해야 했다.

시는 관련 조례를 개정한 뒤 내년 상반기 3ℓ 종량제봉투를 제작·공급할 계획이다. 창원시는 시민 생활과 밀접한 개선 과제를 추가로 발굴해 사업을 이어갈 방침이다.

강기윤 시장은 "그간 당연하게 여겼던 행정의 관행을 시민의 눈으로 다시 살펴 작은 불편부터 하나씩 바꿔 나가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com