투어스, 싱글 2집 '투 어스' 초동 82만장 돌파…음반 차트 정상

AI 핵심 요약beta
- 투어스는 9일 싱글 2집 초동 82만장을 돌파했다
- 타이틀곡은 국내외 음원 차트 상위권을 유지했다
- 뮤직비디오는 공개 약 3일 만에 조회수 1000만회를 넘었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 하이브 레이블즈 소속 그룹 투어스가 싱글 2집 '투 어스(TO US)'로 초동 판매량 82만장을 돌파했다.
9일 한터차트에 따르면 투어스의 싱글 2집 '투 어스'가 발매 첫 일주일동안 82만 5360장 판매돼 주간 음반 차트 정상을 밟았다. 앞서 이 앨범은 발매 첫날에만 63만 4871장 팔려 가뿐히 '하프 밀리언셀러'를 넘어섰고 일간 음반 차트 1위를 찍었다.
타이틀곡 '내 이름을 불러줘'의 인기도 뜨겁다. 이 곡은 공개 당일 벅스 실시간 차트 2위, 멜론 '톱 100' 14위에 오른 뒤 현재까지 순위권을 지키고 있으며, 한국 유튜브에서는 '인기 급상승 음악' 8위에 이름을 올렸다. 또한 일본 라인뮤직 일간 '송 톱 100'에서 줄곧 상위권을 유지 중이고, 중국 QQ뮤직 한국 차트에도 9위에 랭크됐다.
뮤직비디오 역시 좋은 반응을 얻고 있다. '내 이름을 불러줘' 뮤직비디오는 공개 약 3일 만에 유튜브 조회 수 1000만회를 돌파했다. 한국 유튜브 '일간 뮤직비디오' 7위를 차지했고, 중국 QQ뮤직 뮤직비디오 종합 차트에서는 11위에 자리했다. 불완전한 모습 그대로 도전에 뛰어드는 청춘의 여정을 진솔하게 그려내 따뜻한 울림을 선사한다는 평이다.
외신은 투어스의 한층 깊어진 음악에 주목했다. "특유의 긍정적인 시선을 잃지 않으면서도 흔들리는 순간까지 자신들의 이야기로 풀어내 성장의 의미를 확장했다", "청춘을 투어스 개인적인 시각으로 녹여낸 신선한 곡들이 담겼다", "'내 이름을 불러줘'에서는 멤버들의 뛰어난 보컬 실력이, 수록곡 '위 업(WE UP)'에서는 랩 파트의 표현력이 돋보인다" 등 호평이 잇따랐다.
moonddo00@newspim.com