부산교육청, 위기학생 행동치료 프로그램 확대 추진

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DBT 프로그램 내년 확대 운영

위기 학생 회복 지원 체계 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 정서적 위기 상황에 놓인 학생을 위한 변증법적 행동치료(DBT) 프로그램을 내년부터 확대 운영한다.

시교육청은 올해 처음 도입한 '변증법적 행동치료(DBT) 프로그램'의 운영 성과와 학교 현장의 확대 요구를 반영해 지원 대상을 넓히고, 학교·가정·전문가 간 협력 체계를 강화할 계획이라고 9일 밝혔다.

DBT는 감정과 행동 조절에 어려움을 겪는 학생이 자신의 감정을 이해하고 스트레스에 대처하며 건강하게 소통할 수 있도록 돕는 심리치료 프로그램이다.

부산시교육청이 정서적 위기 상황에 놓인 학생을 위한 변증법적 행동치료(DBT) 프로그램을 내년부터 확대 운영한다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

행동치료 분야 전문가인 대학교수 4명이 학교를 직접 방문해 마음챙김, 감정조절, 스트레스 대처, 대인관계 기술 등을 지도한다.

보호자에게는 자녀의 정서와 행동을 이해하고 지지하는 데 필요한 교육과 맞춤형 코칭을 제공한다. 학생의 치료뿐 아니라 가정의 대응 역량을 함께 높이는 방식이다.

앞서 시교육청이 초·중·고등학교 25곳을 대상으로 실시한 행동치료 프로그램 '만족도 조사'에서 학부모 응답자의 100%가 긍정적으로 평가했으며 학생의 91.7%는 '힘들 때 마음을 다스리는 방법을 배웠다'고 답했다.

담당 교사의 90%는 프로그램이 학생의 정서 안정과 위기행동 감소에 효과가 있었다고 평가했다.

한 학부모는 부산교육청 홈페이지에 "자녀가 마음의 안정을 되찾고 다시 웃으며 학교에 다니게 됐다"며 학교와 전문가의 지원에 감사를 전했다.

이에 시교육청은 내년 더 많은 위기학생에게 맞춤형 회복 지원을 제공하고, 학교와 가정, 전문가가 학생의 회복 과정을 지속적으로 살필 수 있도록 연계 체계를 강화할 방침이다.

ndh4000@newspim.com