박진영, 종교모임 이단·사이비 논란에 재차 입장…"한 번만 들어봐 달라"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 박진영이 자신이 이끄는 종교 모임 '첫열매들'을 둘러싼 이단·사이비 의혹에 재차 입을 열었다. 종교적 가르침을 직접 듣고 판단해 달라며 모임에 대한 관심을 당부했다.

지난 8일 유튜브 채널 '첫열매들'에는 박진영이 기독교 신앙과 구원의 의미를 설명하는 영상이 공개됐다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 박진영. [사진=유튜브 채널 첫열매들] 2026.11.09 moonddo00@newspim.com

영상에서 박진영은 성경을 바탕으로 신앙에 관한 이야기를 이어갔다. 특히 종교적 가르침을 무조건 받아들이기보다 직접 확인하고 판단하는 과정이 중요하다고 강조했다.

박진영은 "박진영이 하는 교회 이단·사이비라고 하는데 혹시 모르니까 한번 들어볼까?"라는 상황을 언급하며 "한 번만 들어보셨으면 좋겠다"고 말했다.

이어 "점점 우리 교회에 대해 많이 알려지고 있다"며 "목사님들이 위험하다고 얘기하면서 교회가 있는지 모르던 분들도 많이 알게 됐다"고 덧붙였다.

박진영은 지난 9월에도 자신이 참여하는 종교 모임을 둘러싼 논란에 입장을 밝힌 바 있다. 당시 그는 "우리가 이제 이단·사이비 소리를 듣고 핍박을 본격적으로 많이 받기 시작했다"고 말했다.

또한 "이걸 해결하는 건 우리 방식으로 하는 게 아니다. 적당한 순간에 적당하게 해결이 된다"며 논란에 대한 대응 방식을 설명했다.

박진영은 "교리적으로 따지거나 조직적으로 달려가 댓글을 다는 식으로 해결하는 게 아니다"라며 "이단·사이비 핍박을 피하는 것도 우리 노력으로 되는 일이 아니다. 그 해결도 다 하나님이 하시는 것"이라고 주장했다.

박진영을 둘러싼 종교 관련 논란은 2018년에도 불거졌다. 당시 그가 주도하는 성경 공부 모임이 이른바 '구원파'와 관련이 있다는 의혹이 제기되자, 박진영은 SNS를 통해 직접 해명했다.

당시 그는 "성경 공부 모임은 구원파 조직과 아무 상관이 없다"고 부인하며 특정 교회나 종파에 소속돼 있지 않고, 특정 종파에 얽매이고 싶지 않다는 입장을 밝혔다.

moonddo00@newspim.com