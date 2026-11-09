알카라스, 셸턴에 설욕승 거두고 파리 마스터스 우승

AI 핵심 요약beta
- 알카라스가 8일 파리 마스터스 결승에서 셸턴을 꺾고 정상에 올랐다
- 알카라스는 최근 출전한 3개 대회에서 연속 우승을 기록했다
- 알카라스는 마스터스 1000 통산 9번째 우승과 시즌 5번째 타이틀을 차지했다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 카를로스 알카라스(3위·스페인)가 벤 셸턴(4위·미국)에게 설욕하며 남자프로테니스(ATP) 투어 파리 마스터스 첫 정상에 올랐다.
알카라스는 8일(현지시간) 프랑스 파리 낭테르의 플레니튀드 아레나에서 열린 ATP 투어 마스터스 1000시리즈 파리 마스터스 단식 결승에서 셸턴을 1시간 57분 만에 2-0(7-6<7-5> 7-5)으로 꺾었다. 지난 9월 US오픈 8강에서 셸턴에게 당한 패배를 두 달 만에 갚아주며 상대 전적을 4승 1패로 벌렸다.
지난주 에르스테 뱅크 오픈에 이어 2주 연속 우승이자 최근 출전한 3개 대회 연속 우승 행진이다. 알카라스는 올 시즌 5번째이자 통산 29번째 투어 단식 타이틀을 획득했다. 스페인 선수의 파리 마스터스 우승은 2012년 다비드 페레르 이후 14년 만이며 알카라스는 출전 여섯 번째 도전 만에 첫 트로피를 들어 올렸다. 우승 상금은 97만 4370유로(약 14억 7000만 원)다.
경기은 시종 치열한 접전이 이어졌다. 1세트 게임스코어 1-2와 4-3 상황에서 각각 여러 차례 브레이크 위기를 넘긴 알카라스는 5-5에서 셸턴의 실책을 유도하며 7-5로 먼저 세트를 따냈다. 2세트에서도 2-3으로 밀리다 곧바로 브레이크에 성공하며 4-4 균형을 맞췄고 6-5에서 상대의 마지막 서브게임을 다시 브레이크하며 승부에 마침표를 찍었다.
마스터스 1000시리즈 통산 9번째 우승을 차지한 알카라스는 2022년부터 5년 연속 마스터스 우승을 달성했다. 노박 조코비치, 라파엘 나달에 이어 역대 세 번째 기록이다. 아울러 9개 마스터스 대회 중 7개 대회에서 우승을 맛봐 캐나다오픈, 상하이오픈 제패만 남겨두게 됐다.
올해 호주오픈 우승 후 오른쪽 손목 부상으로 4개월간 이탈했던 알카라스는 복귀 후 21경기 19승 2패라는 압도적인 기량을 과시 중이다. 기세를 올린 알카라스는 오는 15일 개막하는 시즌 왕중왕전 ATP 파이널스에 출격한다.
psoq1337@newspim.com