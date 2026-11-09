국민의힘 부산시당 "산업은행 부산 이전 백지화…민주당 입장 밝혀야"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 부산시당이 정부와 전재수 부산시장에게 산업은행 부산 이전과 관련해 입장을 밝힐 것을 요구하고 나섰다.

이성권 국민의힘 부산시당 시당위원장은 9일 오전 10시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "부산의 미래를 막는 것이 이재명정부의 국정과제인가. 산업은행의 부산이전을 조속히 추진하라"고 밝혔다.

이날 이성권 시당위원장과 김도읍, 백종헌 국회의원을 비롯해 국민의힘 소속 부산시의원들이 함께 했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 부산시당 소속 국회의원, 부산시의원들이 9일 오전 10시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 이재명정부와 전재수 부산시장에게 산업은행 부산 이전에 대한 입장을 밝힐 것을 촉구하고 있다. 2026.11.09

이 위원장은 "부산 시민의 염원이 또다시 벼랑 끝에 내몰렸다. 이재명정부가 부산 글로벌허브도시 특별법에 이어 산업은행의 부산 이전마저 백지화를 시사했다"며 "만약 현실로 이어진다면, 부산의 미래를 막는 것이 이재명정부 제1의 국정과제라고 해도 과언이 아닐 것"이라고 비판했다.

이어 "이억원 금융위원장, 산업은행을 담당하는 정부무위원회 소속 민주당 의원이 산업은행 부산 이전의 백지화로 얽히는 발언들을 쏟아내고 있다"라며 "홍지선 국토부장관은 검토 중이라고 했다. 한쪽은 백지화 신호를 내보내고 한쪽은 결정되지 않았다고 선을 긋는다. 국정 신뢰성이 무너지는 상황"이라고 주장했다.

이 위원장은 이재명 대통령과 정부, 더불어민주당을 언급하며 "호남 반도체클로스터는 광주 군 공항을 이전하고자 지침 개정까지 언급했지만 오래전부터 산업은행의 부산 이전을 바라는 민심은 왜 외면하는 건가"라고 목소리를 높였다.

전재수 부산시장과 민주당 부산시당에게 "답답하다 못해 절망적이다. 중앙정부가 백지화 의중을 보이는데도 부산시장으로서 존재감이 전혀 없다"고 질책했다.

이 위원장은 "전 시장은 산업은행 부산 유지를 위해 '할짓 못할 짓 다하고 있다'며 셀프 칭찬에 요란을 떨어왔다"면서 "정작 중요한 순간에 남 일 다루듯 한다. 전 시장에게 묻겠다. 이번에도 태세전환인가. 산업은행의 부산 이전을 포기하는 것인가"라고 반문했다.

그러면서 "박홍배 민주당 부산시당 시당위원장은 산업은행의 부산행을 찬성한다고 했었다. 이재명정부의 입에서 이전 무산이 거론됐다. 이에 어떤 입장인지 부산 시민에게 설명해야 할 것"이라고 직격했다.

이 위원장은 "정부와 집권 여당에서 흘러나오는 혼란스러운 말들은 대한민국 발전에 전혀 도움이 되지 않다. 이재명 대통령과 정부는 산업은행의 부산 이전을 조속히 결정 짓고 이전 절차에 나서주기를 촉구한다"고 말했다.

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