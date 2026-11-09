안산시, 안산사이언스밸리 과학축제 열어…시민과 첨단과학 공유

AI 핵심 요약beta
- 안산시는 7일부터 8일까지 ASV 과학축제를 개최했다
- AI·로봇·VR 등 첨단기술 체험 프로그램을 운영했다
- 청소년 과학·디지털 교육과 우수팀 시상도 진행됐다
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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지난 7일부터 8일까지 이틀간 한양대학교 에리카(ERICA) 캠퍼스 민주광장 일대에서 열린 '2026 안산사이언스밸리(ASV) 과학축제'를 성황리에 마무리했다고 9일 밝혔다.
올해로 13회째를 맞은 이번 축제는 안산시 승격 40주년을 기념해 '함께 이룬 40년, 과학으로 미래를 여는 안산 ASV'를 주제로 개최됐다.
행사장에서는 휴머노이드 로봇의 K-POP 공연과 다양한 퍼포먼스를 비롯해 인공지능(AI), 로봇, 가상현실(VR) 등 첨단기술을 활용한 다채로운 체험 프로그램이 운영됐다.
또한 청소년들이 직접 기획하고 운영하는 과학·디지털 교육 프로그램도 마련됐다. 축제 둘째 날인 8일 기념식에서는 청소년 창의우수프로그램 및 대학생 해커톤 우수팀에 대한 시상식과 VR 퍼포먼스 무대가 펼쳐졌다.
이번 축제는 안산사이언스밸리 내 대학과 연구·지원기관, 교육기관이 보유한 과학기술 역량을 시민들과 공유하고 미래세대의 과학적 흥미를 높였다는 평가다.
김운학 안산시 산업지원본부장은 "이번 축제가 시민들에게 미래과학기술을 경험하고 아이들에게는 꿈을 발견하는 계기가 됐기를 바란다"며 "앞으로도 ASV의 과학기술 자원을 활용해 미래세대가 성장할 수 있는 과학문화 환경을 조성하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com