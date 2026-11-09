배현성·차강윤·박윤호, '대리수능' 메인 예고편 공개…인생 건 위험한 거래

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 =티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'이 배현성, 차강윤, 박윤호의 위태로운 선택과 욕망이 얽힌 메인 예고편을 공개했다.

'대리수능'은 인생이 걸린 단 하루, 각자의 결핍과 욕망이 충돌하며 돌이킬 수 없는 범죄로 치닫는 통제 불능 범죄 스릴러다. 수능을 무사히 마쳐야만 남들보다 뒤처지지 않는 냉혹한 시험대에 선 아이들. 배신과 트릭이 얽히는 전개 속, 아찔한 딜레마에 내몰린 세 인물의 치열한 두뇌 싸움과 심리전이 차원이 다른 서스펜스를 선사한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 대리수능 예고. [사진=티빙] 2026.11.09 moonddo00@newspim.com

베일을 벗을수록 궁금증이 증폭되는 가운데, 이날 공개된 메인 예고편은 '인생을 건 단 한번의 거래'가 불러올 파국의 서막을 알리며 단숨에 시선을 사로잡는다. '저소득층 특별 장학생'이자 '전교 1등' 강건태는 누구보다 뛰어나지만 가난이라는 현실이 늘 그를 짓누른다. "그냥 대학에 가고 싶었을 뿐이다"라는 허탈한 독백에 이어진 "정상적으로 살 거예요"라는 절박한 외침은 남들처럼 평범한 삶을 꿈꾸는 그의 간절함을 고스란히 드러낸다. 그러나 '정상적인 삶'을 향한 절실한 바람은 그를 돌이킬 수 없는 선택으로 내몬다. 주먹을 꽉 쥔 강건태의 형형한 눈빛은 그가 인생을 걸고 어떤 게임을 시작한 것인지 궁금증을 높인다.

부러울 것 없는 모범생 남재엽의 균열도 포착됐다. 거친 뺨 세례에 이어진 "불량품이라서, 그래서 항상 고장 난 기분이었던 거야"라는 자조 섞인 분노는 완벽한 가면 뒤에 감춰진 사연, 불안한 내면을 짐작게 한다. 부족할 것 없는 환경이지만 남재엽은 인정받지 못한 결핍과 억눌린 욕망이 자리하고 있다. 그런 남재엽과 강건태가 서로의 약점을 쥔 채 위험한 거래로 얽히면서 두 사람의 관계는 걷잡을 수 없이 뒤틀린다. "이번엔 네 차례야"라는 강건태의 서늘한 경고는 치열한 대립을 예고한다.

여기에 강건태의 하나뿐인 절친 주희동까지 얽히며 긴장감은 최고조에 달한다. "건태 없이 나 혼자 가면 퍽이나 받아 주겠다"라는 서운함 섞인 말에는 강건태를 향한 동경과 애정 이면의 미묘한 결핍이 묻어난다. 특히 남재엽과 강건태를 바라보는 주희동의 차가운 눈빛은 우정에 찾아온 아슬아슬한 균열을 예감케 한다. 무엇보다 '간절함은 때로 최악의 선택을 만들다'라는 문구는 저마다의 이유로 위험한 거래를 시작한 세 친구의 충돌을 더욱 궁금케 한다. "인생 걸고 할 수 있어?"라는 강건태의 비장한 물음 역시 '간절함'이 불러올 최악의 선택이 세 친구의 인생을 어떻게 뒤바꿔 놓을지도 호기심을 자극한다.

'대리수능' 제작진은 "단 한번의 거래가 불러온 나비효과가 예측 불가한 범죄의 판으로 이어진다"라면서 "아이들이 선을 넘은 순간에 드러나는 다양한 인물들의 실체, 욕망의 충돌이 자아내는 서스펜스를 기대해 달라"고 전했다.

한편, 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'은 23일 티빙에서 단독 공개된다.

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