안양시·12개 기관, 온라인 아동 학대 예방 연합 캠페인 개최

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 9일부터 23일까지 온라인 아동 학대 예방 캠페인을 진행했다
- 12개 유관기관이 참여해 올바른 부모·아동 소통 방법을 알렸다
- 참여 시민 120명을 추첨해 5000원 상당 커피 교환권을 제공할 예정이다
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안양시·경찰서·아동보호전문기관 등 참여
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 '아동 학대 예방의 날(11월 19일)'을 맞아 9일부터 23일까지 아동 관련 기관들과 함께 '2026년 온라인 아동 학대 예방 연합 캠페인'을 진행한다고 밝혔다.
이번 캠페인은 일상 속 양육 상황에서 부모와 아동이 서로를 이해하고 존중하는 소통 문화를 확산하기 위해 마련됐다.
캠페인에는 안양시를 비롯해 안양시아동보호전문기관과 안양 만안·동안 경찰서 등 총 12개 유관기관이 참여한다.
행사는 일상에서 일어날 수 있는 양육 상황별 부모와 아동의 적절한 반응을 선택하는 온라인 참여 방식으로 진행된다.
주요 내용으로는 ▲아동의 과도한 스마트폰 사용 시 대응 ▲아동이 거짓말했을 때의 올바른 반응 ▲부모의 제안에 대한 아동의 바람직한 반응 등이 포함됐다.
참여를 희망하는 시민은 온라인 참여 창이나 홍보 포스터의 QR 코드를 통해 누구나 동참할 수 있다. 시는 참여 응답자 중 120명을 추첨해 5000원 상당의 모바일 커피 교환권을 제공할 예정이다.
안양시 관계자는 "아동의 안전과 행복은 우리 모두의 관심과 실천에서 시작된다"며 "이번 캠페인을 통해 아동을 존중하고 이해하는 올바른 양육 문화가 지역사회에 널리 정착되길 바란다"고 말했다.
1141world@newspim.com