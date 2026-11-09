시흥시 '1인 견적 수의계약 체결 한도제' 시행..."특정 업체 편중 막는다"

AI 핵심 요약beta
- 시흥시는 9일 1인 견적 수의계약 체결한도 운영기준을 시행했다
- 동일 업체 계약을 연간 5회·합계 2억원까지 제한해 편중을 막는다
- 계약 현황을 통합 관리하고 한도 초과 시 경쟁입찰을 우선 검토한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
추정가격 500만 원 미만은 건수 미포함·금액 합산
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 수의계약의 공정성과 투명성을 높이고 지역업체의 공공계약 참여 기회를 확대하기 위해 '1인 견적 수의계약 체결한도 운영기준'을 시행한다고 9일 밝혔다.
이번 조치는 행정안전부의 '지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준' 개정에 따른 것으로 특정 업체에 수의계약이 집중되는 현상을 예방하고 체계적으로 관리하기 위해 마련됐다.
운영 기준에 따르면 동일 회계연도 내 같은 업체와 체결하는 1인 견적 수의계약은 연간 5회, 계약 금액 합계 2억 원까지로 제한된다. 공사·물품·용역 계약을 모두 합산해 관리하며 건수나 금액 중 하나라도 한도에 도달하면 추가 계약이 제한된다.
적용 대상은 일반기업의 경우 추정가격 2000만 원 이하, 청년창업·여성·장애인기업 등은 추정가격 5000만 원 이하의 1인 견적 수의계약이다. 다만 추정가격 500만 원 미만 계약은 건수 산정에서는 제외되나 계약 금액에는 합산 관리된다.
시는 본청과 소속 행정기관, 동 행정복지센터 등 전체 관서의 계약 현황을 통합 관리하는 시스템을 구축하고 계약 한도 초과 시 경쟁입찰 등을 우선 검토할 방침이다. 지역 내 계약 가능 업체 부족 등 불가피한 사유가 있을 때는 계약심의위원회 심의를 거쳐 예외 적용하며 관련 내용을 시 누리집에 공개할 예정이다.
임병택 시흥시장은 "이번 제도 시행을 통해 특정 업체 편중을 막고 다양한 지역업체가 참여할 수 있는 환경을 조성하겠다"며 "시민이 신뢰할 수 있는 청렴하고 공정한 계약 행정을 실현하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com