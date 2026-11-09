전남광주특별시, 탄소중립 해법 시민에게 묻는다

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 9일 3개 권역 시민참여형 정책 발굴에 나선다고 밝혔다
- 시민 120여명은 지역별 탄소중립 현안과 실천과제를 논의한다
- 워크숍은 10일 목포를 시작으로 12일 순천과 17일 나주에서 열린다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시가 시민들의 생활 속 경험과 의견을 탄소중립 정책에 반영하기 위해 목포·순천·나주 3개 권역에서 시민참여형 정책 발굴에 나선다.
전남광주통합특별시는 전남도탄소중립지원센터와 공동으로 '2026 탄소중립 시민참여단 권역별 워크숍'을 개최한다고 9일 밝혔다.
이번 워크숍은 시민참여단과 일반 시민 등 총 120여명이 참여해 지역별 탄소중립 현안을 진단하고 실효성 있는 정책과 실천과제를 모색하는 자리다.
행사는 오는 10일 목포 녹색에너지연구원을 시작으로 12일 순천만국가정원 정원지원센터와 17일 나주공익활동지원센터에서 각각 오후 2시에 열린다. 권역별 참여 인원은 40명 안팎이다.
전문가 특강에는 김미경 시민햇빛발전협동조합 이사장(목포), 허승희 광주전남녹색소비자연대 대표(순천), 오성현 전 영암군 에너지센터장(나주)이 강사로 나선다.
이어 전문 진행자의 도움으로 분임토론을 열어 지역별 탄소중립 현안과 개선방안을 논의한다. 시민들이 제시한 생활 속 경험과 정책 제안은 분임별 논의를 거쳐 실천과제로 구체화할 계획이다.
기존 시민참여단은 탄소중립에 관심 있는 일반 시민 1~2명과 동반 신청할 수 있으며 거주지와 관계없이 원하는 권역에 참여할 수 있다.
이상배 기후환경본부장은 "탄소중립 정책이 시민의 일상에 뿌리내리려면 지역 현장을 잘 아는 시민의 참여가 중요하다"며 "이번 워크숍이 시민의 경험과 아이디어를 나누고 지역에 맞는 정책과 실천과제를 함께 찾는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com