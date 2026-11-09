대전교육청, 소규모 유아교육기관 문화예술 체험 지원

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 9일 유치원·어린이집 70곳에 문화예술 교육을 운영한다고 밝혔다
- 소규모 기관을 우선 지원해 유아들의 예술 체험과 교육 격차 해소를 추진한다
- 전문 강사가 기관별 두 차례씩 방문해 전통·동화·미술 교육을 진행한다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 유치원과 어린이집을 대상으로 찾아가는 문화예술 교육을 운영해 유아들의 예술 체험 기회를 넓히고 기관 간 교육 격차 해소에 나선다.
9일 시교육청은 다음 달까지 관내 유치원과 어린이집 70개 기관을 대상으로 '2026년 찾아가는 지속체험형 문화예술 교육프로그램'을 운영한다고 밝혔다.
이번 사업은 문화예술 교육 기회가 상대적으로 적은 소규모 유치원과 어린이집을 우선 지원하기 위해 마련됐다. 유아들이 다양한 문화예술을 직접 경험하고 놀이와 표현 활동을 통해 예술적 감수성과 창의성을 키울 수 있도록 돕는다.
프로그램은 전통의 소리와 이야기를 듣고 표현하는 '전통예술이 살아있다', 동화를 뮤지컬과 음악·신체놀이로 경험하는 '동화책이 살아있다', 유치원 공간을 탐색하고 미술작품으로 표현하는 '유치원이 살아있다' 등 3개 과정으로 구성됐다.
전문 강사가 각 기관을 직접 방문해 기관당 2회씩 총 140회 교육을 진행한다. 첫 번째 교육에서 경험한 내용을 두 번째 교육의 놀이와 창작 활동으로 이어가면서 유아들의 예술적 경험을 확장할 계획이다.
어용화 유아특수교육과장은 "소규모 유치원과 어린이집에서도 다양한 문화예술을 경험할 수 있도록 현장 밀착형 프로그램을 마련했다"며 "앞으로도 기관별 교육 격차를 줄이고 모든 유아가 다채로운 교육활동에 고르게 참여할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com