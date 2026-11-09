메르크스, 호프만 완파 양구 당구월드컵 우승…통산 16승

AI 핵심 요약beta
- 에디 메르크스가 8일 양구 세계3쿠션월드컵에서 우승했다
- 메르크스는 결승에서 글렌 호프만을 50-23으로 꺾었다
- 이번 우승으로 월드컵 통산 16승을 기록해 역대 4위에 올랐다
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시즌 4승 도전했던 조명우·김행직·허정한 모두 16강 탈락
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 벨기에의 에디 메르크스가 '2026 양구 세계3쿠션당구월드컵' 정상에 오르며 개인 통산 16번째 월드컵 트로피를 들어 올렸다. 메르크스는 8일 강원특별자치도 양구군 양구종합스포츠타운에서 열린 대회 결승전에서 글렌 호프만(네덜란드)을 16이닝 만에 50-23으로 완파했다.
메르크스는 결승에서 애버리지 3.125라는 폭발적인 공격력을 선보였다. 경기 중반 호프만이 하이런 9점을 기록하며 24-21까지 추격해왔으나 멕스는 흔들리지 않았다. 곧바로 8점에 이어 7점을 연속으로 몰아치며 상대의 기세를 꺾었다. 16이닝에 끝내기 7점을 완성하며 경기를 매조지었다.
이번 우승으로 멕스는 월드컵 통산 우승 횟수를 16회로 늘렸다. 토브욘 블롬달(46회), 딕 야스퍼스(32회), 프레데릭 쿠드롱(22회)에 이은 역대 4위 기록이다.
메르크스는 2014년 구리 월드컵을 시작으로 2018년 서울, 2019년 구리, 2023년 서울에 이어 이번 양구 대회까지 한국에서만 통산 5번째 우승 트로피를 수집하는 진기록을 남겼다.
시즌 4승을 노렸전 세계랭킹 1위 조명우는 16강전에서 베트남의 쩐뀌엣찌엔에게 패했고 김행직, 허정한도 16강에서 고배를 마셨다. 베테랑 딕 야스퍼스와 타이푼 타슈데미르가 공동 3위를 기록하는 등 준결승 무대는 유럽 선수들이 독식했다.
psoq1337@newspim.com