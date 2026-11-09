세종소방본부, 소방 핵심 전문자격 '3관왕' 첫 탄생

AI 핵심 요약beta
- 9일 세종소방 장용두·김대용 소방관이 인명구조사 1급에 합격했다
- 두 소방관은 화재대응·응급구조·인명구조 1급 자격을 모두 취득했다
- 세종소방은 응시자 9명 중 7명이 합격해 77.8%의 합격률을 기록했다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종소방에서 화재대응·응급구조·인명구조 등 3대 핵심 분야의 1급 전문 자격을 모두 갖춘 소방관 2명이 처음으로 탄생했다.
9일 세종소방본부에 따르면 제2회 인명구조사 1급 자격시험에서 장용두·김대용 소방관이 최종 합격해 세종소방 최초로 3대 핵심 전문 자격을 모두 취득했다.
인명구조사 1급은 복잡하고 다양한 재난 현장에서 요구되는 전문 구조 역량을 검증하는 소방청 소관 자격시험이다.
두 소방관은 앞서 화재대응능력 1급과 응급구조사 1급(간호사 면허 포함)을 취득한 데 이어 이번 시험에서 인명구조사 1급까지 추가로 획득했다. 이로써 화재 진압과 응급처치, 인명구조 분야를 아우르는 전문 역량을 갖추게 됐다.
이번 시험에서 세종소방본부는 응시자 9명 가운데 7명이 합격해 77.8%의 합격률을 기록했다. 이는 전체 평균 합격률인 48.6%를 크게 웃도는 수준이다.
이장주 119대응과장은 "인명구조사 1급은 복합재난 현장에서 시민의 생명을 구하는 고도의 구조 역량을 입증하는 자격"이라며 "두 대원이 세 분야의 전문 자격을 모두 갖춘 것은 다양한 재난에 대응할 현장 인력을 꾸준히 키워 온 성과"라고 말했다.
vincent977@newspim.com