태연, 4년 10개월 만에 정규 4집 '언스페셜' 발매…30일 컴백

AI 핵심 요약beta
- 태연이 30일 약 4년 10개월 만에 정규 4집을 발매했다.
- 정규 4집은 타이틀곡을 포함한 12곡으로 구성됐다.
- 태연은 섬세해진 표현력으로 공감과 위로를 전할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 에스엠 엔터테인먼트 소속 소녀시대 태연이 약 4년 10개월 만에 네 번째 정규 앨범을 선보이며 솔로 아티스트로 돌아온다.
오는 30일 발매되는 태연의 정규 4집 '언스페셜(Unspecial)'은 동명의 타이틀곡을 포함해 현재의 태연이 지닌 깊은 감성을 만날 수 있는 12곡으로 구성되어 있다.
특히 태연은 지난해 솔로 데뷔 10주년을 맞아 선보인 첫 컴필레이션 앨범 '파노라마 : 더 베스트 오브 태연(Panorama : The Best of TAEYEON)'으로 그간의 음악 여정을 뜻깊게 기념한 데 이어, 이번 앨범에서는 한층 더 섬세해진 표현력으로 깊은 공감과 위로를 전하며 믿고 듣는 보컬리스트로서의 진가를 다시 한번 입증할 전망이다.
또한 이번 앨범은 2022년 발매되어 각종 음원 및 음반 차트 1위, 음악방송 8관왕, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 23개 지역 1위 등 글로벌한 사랑을 받은 정규 3집 '아이엔브이유(INVU)' 이후 약 4년 10개월 만에 선보이는 정규 앨범인 만큼, 태연의 새 앨범을 기다려 온 음악 팬들의 뜨거운 관심이 기대된다.
한편, 태연의 정규 4집 '언스페셜'은 오늘부터 각종 온·오프라인 음반 매장에서 예약 구매할 수 있다.
moonddo00@newspim.com