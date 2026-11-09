지하철 무료·버스비 환급을 카드 한 장에…전남광주서 내달 출시

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대광위·전남광주·하나은행·TS 협약

도시철도 무임·교통비 환급 연계

하나은행서 발급 후 모두의카드 등록

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 전남광주 지역 어르신들이 카드 한 장으로 광주 도시철도를 무료로 이용하고 버스 등에서는 교통비 환급을 받을 수 있게 된다.

서울 시내의 한 지하철역의 모습 [사진 = 뉴스핌DB]

9일 국토교통부 대도시권광역교통위원회(이하 '대광위')는 전남광주통합특별시청 광주청사에서 전남광주시, 하나은행, 한국교통안전공단(TS)과 모두의카드·어르신교통카드 연계 업무협약을 체결한다고 밝혔다.

모두의카드는 만 19세 이상 국민이 월 15회 이상 대중교통을 이용하면 교통비 일부를 정률형 또는 정액형으로 환급하는 제도다. 전남광주 어르신교통카드는 만 65세 이상 어르신이 광주지역 도시철도를 무료로 이용하는 카드로, 2016년 도입돼 현재 약 2만명이 사용하고 있다.

그동안 두 카드는 별도로 운영돼 교통수단에 따라 카드를 바꿔 써야 했다. 대광위와 경기·광주·대구·대전·부산·서울·인천 등 7개 시·도는 지난 4월 지역별 도시철도 무임 교통복지카드를 모두의카드와 연계하기로 했다. 이번에는 전남광주와 우선 추진한다.

하나카드는 12월 7일 두 기능을 결합한 체크카드인 '전남광주어르신교통 모두의카드'를 출시할 예정이다. 출시 일정은 카드사 사정에 따라 달라질 수 있다.

해당 카드로 광주지역 도시철도를 무료로 이용하고, 시내버스와 다른 지역 도시철도 등에서는 모두의카드 환급 혜택을 받을 수 있다. 정률형은 교통비의 30%를, 정액형은 적용 기준인 4만~7만5000원을 초과한 금액을 환급한다. 버스·지하철 이용금액의 10% 캐시백을 최대 6000원까지 제공하는 등 하나카드 부가 혜택도 적용된다.

이용을 희망하는 어르신은 전남광주 지역 하나은행에서 카드를 발급받은 뒤 모두의카드 홈페이지나 애플리케이션(앱)에서 회원가입과 카드 등록을 해야 한다.

하나은행은 노인건강타운과 복지관 등에서 카드 발급과 등록을 지원한다. 전남광주시와 광주교통공사는 주요 도시철도 역사에서 현장 안내를 진행하고 행정복지센터 등에서도 이용 방법을 안내할 예정이다.

대광위는 모두의카드 이용자가 지난달 700만명을 넘어선 것을 계기로 이날 김대중컨벤션센터에서 제도 발전방안 토론회도 마련했다. 한국교통연구원의 효과분석·성과 확산 방안 발표에 이어 국민자문단과 대광위, 운영기관 등이 제도 개선 방향을 논의한다.

출퇴근 혼잡 완화를 위한 시차시간 인센티브도 운영 중이다. 출퇴근 시간 전후 1시간에 대중교통을 이용하면 환급률이 30%포인트(p) 높아져 일반 이용자는 50%, 청년은 60%를 환급받을 수 있다.

김용석 대광위 위원장은 "그동안 전남광주 지역 어르신들은 교통수단에 따라 모두의카드와 어르신교통카드를 바꿔 써야 하는 불편함이 있었다"며 "앞으로도 혜택은 높이고 불편함은 줄여나갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 전남광주 어르신은 새 교통카드 한 장으로 어떤 혜택을 받을 수 있나요?

A. 만 65세 이상 전남광주 어르신은 '전남광주어르신교통 모두의카드'로 광주 도시철도를 무료로 이용할 수 있습니다. 시내버스나 다른 지역 도시철도를 탈 때도 같은 카드로 모두의카드 환급 혜택을 받을 수 있어 교통수단에 따라 카드를 바꿔 쓸 필요가 없습니다.

Q. 대중교통을 얼마나 이용해야 하고, 교통비는 얼마나 돌려받나요?

A. 모두의카드 환급을 받으려면 대중교통을 월 15회 이상 이용해야 합니다. 정률형은 교통비의 30%를 돌려받고, 정액형은 적용 기준금액(4만~7만5000원)을 넘겨 쓴 금액을 돌려받습니다. 별도로 하나카드는 버스·지하철 이용금액의 10%를 최대 6000원까지 캐시백으로 제공합니다.

Q. 카드는 언제부터 어디서 발급받을 수 있나요?

A. 하나카드는 12월 7일 체크카드로 출시할 예정이며, 일정은 카드사 사정에 따라 달라질 수 있습니다. 전남광주 지역 하나은행에서 카드를 발급받은 뒤 모두의카드 홈페이지나 앱에서 회원가입과 카드 등록을 마쳐야 환급 혜택을 받을 수 있습니다.

Q. 온라인으로 카드를 등록하기 어렵다면 어디서 도움을 받을 수 있나요?

A. 하나은행은 노인건강타운과 복지관 등에서 카드 발급과 등록을 도울 예정입니다. 주요 광주 도시철도역과 행정복지센터 등에서도 이용 방법을 안내할 계획입니다.

Q. 모두의카드로 출퇴근 혼잡시간을 피해 이동하면 환급률이 얼마나 높아지나요?

A. 출퇴근 시간 전후 1시간에 대중교통을 이용하면 '시차시간 인센티브'로 환급률이 30%p 높아집니다. 이 시간대 환급률은 일반 이용자가 50%, 청년이 60%입니다.

chulsoofriend@newspim.com