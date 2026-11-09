아일릿 '브레이크 이븐', 美 '빌보드 200' 6위 진입

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K팝 걸그룹 역대 7번째 '톱 10' 입성

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아일릿이 미니 5집으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 '톱 10'에 입성했다.

빌보드가 8일(현지시간) 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면, 아일릿의 미니 5집 '브레이크 이븐(BREAK EVEN)'은 최신 '빌보드 200'(11월 14일 자)에 6위로 진입했다.

그룹 아일릿. [사진 = 뉴스핌DB]

전작인 미니 4집 '마밀라피나타파이(MAMIHLAPINATAPAI)'로 세운 자체 최고 순위(26위)를 20계단 뛰어넘었다. '톱 앨범 세일즈'에서는 데뷔 후 처음으로 정상을 차지했다.

미니 5집의 미국 발매 첫 주 성적은 3만 7000 앨범 유닛이다. 아일릿의 역대 최고 주간 기록이다. 이 가운데 순수 음반 판매량이 3만 2500장에 달했다.

스트리밍 환산 판매량(SEA)은 4500장으로, 이는 앨범 수록곡의 미국 내 스트리밍 횟수 약 487만 회에 해당한다.

'빌보드 200' 10위 이내에 앨범을 올려놓은 K팝 걸그룹은 아일릿을 포함해 단 일곱 팀뿐이다. 아일릿은 지금까지 발표한 5개 앨범을 전부 '빌보드 200'에 차트인 시켰다.

앨범을 발표할 때마다 차트에서 꾸준히 성과를 쌓아온 끝에 '톱 10'이라는 새 이정표를 세웠다.

글로벌 스트리밍 지표에서 이들의 저력을 확인할 수 있다. 아일릿의 스포티파이 월간 청취자 수는 11월 9일 기준 2000만 명을 넘어섰다. K팝 아티스트들을 통틀어 최상위권 수준의 규모다.

이 지표는 최근 28일간 아일릿의 음악을 들은 이용자 수를 중복 없이 집계한 것으로, 신보 타이틀곡 '체포하겠어' 역시 앞서 발매 첫날부터 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌'에 진입한 바 있다.

alice09@newspim.com