김우빈 '기프트', 재능이냐 노력이냐…고교 야구부 성장기 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '기프트'가 선천적 재능과 후천적 노력이라는 익숙하면서도 뜨거운 질문을 야구를 통해 풀어낸다.

오는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌 고교 야구부의 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기를 그린다. 재능과 노력 사이에서 답을 찾아가는 성장 스포츠 드라마로, 카카오웹툰에서 인기리에 연재 중인 정이리이리 작가의 동명 야구 웹툰을 원작으로 한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 기프트 예고. [사진=tvN] 2026.11.09 moonddo00@newspim.com

이 가운데 오늘(9일) 공개된 '재능 vs 노력' 티저 영상은 경기에서 이길 수 있는 두 가지 방법을 설명하는 정민용(김우빈)의 모습으로 시작된다. 민용은 선천적으로 타고난 야구 재능과 후천적으로 끌어올릴 수 있는 세부 능력치, 즉 노력을 승리의 조건으로 꼽는다. 이어 "둘 중에 이길 확률이 더 높은 건 어느 쪽인데요?"라는 윤서진(서은수)의 질문이 더해지며 무엇이 승리를 결정짓는지 궁금증을 자아낸다.

무엇보다 타고난 재능과 포기하지 않는 노력을 각각 지닌 두 명의 투수가 시선을 사로잡는다. 차태훈(한시현)은 "휙 던지면 되는 거예요?"라는 천진한 질문으로 등장, 야구를 잘 모르는 모습과 달리 타고난 감각으로 남다른 존재감을 드러낸다. 반면 허승일(차빈)은 "노력해 볼 기회는 주셔야 되는 거 아닙니까?"라며 자신의 가능성을 증명하기 위해 물러서지 않겠다는 의지를 보여준다. 서로 다른 방식으로 야구를 마주한 두 사람이 어떤 결과를 만들어낼지 궁금증을 더한다.

민용은 "어차피 '될놈될'이라 이거네!"라며 재능에 대한 강한 확신을 드러낸다. 특히 "방법은 나한테 있지"라는 그의 의미심장한 한마디는 전국 꼴찌 덕천고 야구부를 어떻게 탈바꿈시킬지 궁금증을 자아낸다. 여기에 "어후 느끼해"라는 서진의 리얼한 반응은 웃음을 유발하며, 뜨거운 성장 드라마에 유쾌한 코미디까지 더해질 것을 예고한다.

이처럼 '노력이냐, 재능이냐'라는 인생의 오랜 질문을 야구로 풀어내면서, 서로 다른 개성과 가능성을 지닌 야구부원들이 한 팀으로 성장해 가는 과정이 '기프트'의 관전 포인트가 될 전망이다.

한편, tvN 새 토일드라마 '기프트'는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송된다.

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