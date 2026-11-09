A2O 라이트 '니온', 음악방송 11관왕…데뷔 26일 만에 트리플 크라운

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 걸그룹 A2O 라이트가 데뷔 26일 만에 SBS '인기가요' 트리플 크라운과 음악방송 통산 11관왕을 달성했다.

지난 8일 방송된 SBS '인기가요'에서 A2O 라이트는 데뷔 디지털 싱글 '니온(NEON)'으로 3주 연속 1위를 차지하며 트리플 크라운을 기록했다.

그룹 A2O 라이트. [사진=뉴스핌DB]

A2O 라이트는 음악방송 출연 없이 지난 2일 아리랑TV 'SHOW K-POP', 7일 MBC '쇼! 음악중심'에 이어 이번 '인기가요'까지 일주일 동안 3개의 트로피를 추가했다.

특히 피지컬 음반 발매 없이 데뷔곡 단 한 곡으로 음악방송 통산 11관왕을 기록하며 '괴물 신인'의 흥행 저력을 보여줬다.

앞서 A2O 라이트는 각종 음악방송 무대에서 선보인 퍼포먼스와 라이브 실력도 주목받았다.

A2O 라이트는 매 무대 새롭게 변주한 인트로 안무를 선보이며 차별화된 퍼포먼스로 눈길을 끌었다.

특히 아이찡과 시리의 페어 안무는 '니온'의 시그니처로 자리 잡았으며, 텃팅과 락킹 등 다양한 댄스 요소를 접목한 안무에 완성도 높은 칼군무와 파워풀한 댄스 브레이크를 더해 무대의 완성도를 높였다.

국내외 음원 차트에서도 꾸준한 성적을 거두고 있다. '니온'은 멜론 톱100에서 18일 연속 1위를 기록한 데 이어 지난 7일에도 다시 정상에 올랐으며, 스포티파이 한국 일간 차트에서는 11월 6일 기준 총 24차례 1위를 차지했다.

미국 빌보드 '글로벌(미국 제외)'와 '글로벌 200'에서는 각각 최고 3위와 8위를 기록했으며, 11월 7일 자 차트에서도 각각 5위와 11위에 올랐다.

일본 오리콘 주간 스트리밍 차트에서도 11월 2일 자 5위, 9일 자 9위를 기록하며 2주 연속 톱10에 진입했다.

alice09@newspim.com