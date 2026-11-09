콘진원, 'AI 콘텐츠 페스티벌 2026' 개최…콘텐츠 전시·체험 마련

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 오는 12일부터 14일까지 서울 코엑스 더플라츠 일대에서 'AI 콘텐츠 페스티벌 2026'을 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 인공지능(AI)을 활용한 콘텐츠의 산업 동향과 창작 현장의 변화를 살펴보고, 관람객이 다양한 작품과 기술을 직접 경험하는 자리다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 'AI 콘텐츠 페스티벌' 포스터. [사진=콘진원] 2026.11.09 alice09@newspim.com

올해는 투자·협업을 위한 사업화 프로그램을 신설하고, 강연·토론회 운영 기간을 지난해 이틀에서 사흘로 확대하는 등 콘텐츠 기업과 창작자, 일반 관람객을 위한 맞춤 프로그램을 선보인다.

전시장에서는 인공지능을 활용한 영상·음악·게임과 다양한 산업 융합 사례를 선보인다. 스토리(몰입·감상), 플레이(체험·경험), 메이크(직접 창작), 크로스(산업 융합) 등 주제별 공간에서 작품 감상부터 대화·놀이·창작까지 다양한 방식으로 콘텐츠를 경험할 수 있다.

관람객은 SBS '나의 AI 파트너 - 기이안 연애' 속 가상인간과 대화하고, 인공지능 게임·캐릭터 대화 서비스·로봇 시연 등 다양한 프로그램을 즐길 수 있다.

메이크 공간에서는 인공지능을 활용한 음악·영상 제작 과정을 경험하고, 크로스 공간에서는 패션·교육·관광 등 다른 분야와 콘텐츠가 결합한 사례를 살펴볼 수 있다.

아울러 인공지능 특화 콘텐츠 아카데미 사업에 참여한 창작자들이 제작한 영상, 가상·확장현실(VR·XR) 콘텐츠, 게임 등을 전시한다.

11월 12일부터 13일까지 메가박스 코엑스점에서는 교육 성과와 현장 적용 사례를 공유하고, 우수 작품을 상영한다.

인공지능 영상·음악 전시관인 'AI 인 더 그루브'에서는 인공지능 콘텐츠 제작지원과 신기술 융합 음악콘텐츠 개발지원 사업을 통해 제작한 공연 영상, 뮤직비디오, 애니메이션 등을 선보인다.

관람 편의도 높였다. 지난해 여러 층에 분산됐던 주요 프로그램을 코엑스 2층에 모아 전시·강연·토론회·체험·공연 간 이동을 줄였다.

관람 목적과 취향에 따른 맞춤 관람 경로 안내와 도장 모으기 행사를 운영한다. 3면 대형 화면을 통해 미디어아트를 감상할 수 있는 휴게공간도 마련한다.

12일에는 '트렌드 코리아' 시리즈의 대표 저자인 김난도 서울대학교 명예교수가 기조강연을 맡는다. 김 교수는 '트렌드 코리아 2027'을 바탕으로 인공지능의 확산에 따른 콘텐츠 소비 방식의 변화를 살펴보고, 콘텐츠 기업과 창작자가 기획·제작 과정에서 주목해야 할 기회를 짚어본다.

13일에는 현업·예비 창작자를 대상으로 인공지능을 활용한 콘텐츠 제작 사례와 기술 활용 경험을 공유하는 프로그램이 진행된다.

씨제이포디플렉스(CJ 4DPLEX)는 3면 스크린 상영 기술인 스크린X의 제작 공정에 인공지능을 적용한 사례를 소개한다.

또한 한국과학기술원(KAIST) 연구진은 음악·가상인간 등 문화기술 분야의 인공지능 활용과 미래 인재양성 방향을 논의하며, MBC C&I 등 방송·영상 제작 전문가들은 현장에서의 기술 활용 경험과 창작자에게 필요한 역량을 공유한다.

행사 마지막 날인 14일에는 가족과 일반 관람객을 위한 프로그램이 진행된다. 과학 크리에이터 궤도는 인공지능 시대의 미래 직업을 주제로 강연하고, 표창원범죄과학연구소 표창원 소장은 올바른 인공지능 활용과 윤리에 대해 이야기한다.

전시·체험은 무료로 운영되며, 11월 11일까지 행사 공식 누리집에서 사전등록할 수 있다. 프로그램별 세부 일정과 참여 방법도 누리집에서 확인할 수 있으며, 'AI 창작 오픈클래스'는 사전예약과 현장접수를 병행한다.

김윤지 콘진원장은 "인공지능 콘텐츠의 가능성이 K콘텐츠 산업의 성장과 글로벌 확산으로 이어지려면 창작 현장의 경험과 시장의 수요가 함께 만나야 한다"라며 "이번 행사를 통해 관람객이 인공지능 콘텐츠를 가까이에서 즐기고, 기업과 창작자는 새로운 투자·협업 기회를 찾을 수 있도록 지원할 것"이라고 밝혔다.

alice09@newspim.com