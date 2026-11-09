[EPL] 맨유, 추가시간에 2골...아스톤 빌라와 4-4 극적 무승부

AI 핵심 요약beta
- 맨체스터 유나이티드가 9일 아스톤 빌라와 4-4로 비겼다
- 맨유는 후반 추가시간 두 골로 패배를 면했지만 18위에 머물렀다
- 마이클 캐릭 감독은 맨유 감독직에서 물러날 생각이 없다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
캐릭 감독 "맨유 감독직서 물러날 생각 없다"
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 맨체스터 유나이티드가 8골을 주고받는 초유의 난타전 끝에 극적인 무승부를 연출했다. 맨유는 9일(한국시간) 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 열린 2026-27시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 10라운드 홈경기에서 아스톤 빌라와 4-4로 비겼다.
맨유는 후반 추가시간에만 2골을 몰아치며 패배를 면했으나, 시즌 성적 1승 5무 4패(승점 8)에 그치며 강등권인 18위에 그대로 머물렀다. 1972-73시즌 이후 54년 만에 개막 10경기 1승이라는 최악의 부진이다. 반면 아스톤 빌라는 3승 4무 3패(승점 13)로 10위에 자리했다.
맨유의 시작은 악몽 그 자체였다. 경기 시작 불과 3분 42초 만에 연속 2골을 헌납하며 구단 역사상 최단 시간 2골 차 열세라는 불명예 기록을 썼다. 전반 1분 알리송 에드워드에게 선제골을 내준 뒤 전반 4분 골키퍼 세네 라멘스가 제대로 처리하지 못한 공을 니콜라 잭슨이 밀어 넣었다.
수비진이 무너졌지만 맨유는 일찌감치 반격에 나섰다. 전반 16분 마테우스 쿠냐가 유도한 페널티킥을 브루노 페르난데스가 성공시켜 추격의 발판을 마련했다. 이어 전반 44분 누사이르 마즈라위의 스루패스를 받은 유리 틸레만스가 논스톱 슈팅으로 동점골을 터뜨리며 전반을 2-2로 마쳤다.
후반 들어 맨유 수비진은 다시 흔들렸다. 후반 3분 디오구 달롯의 반칙으로 허용한 페널티킥을 존 맥긴이 성공시켰고 후반 8분 혼전 상황에서 레온 고레츠카에게 추가골까지 내주며 2-4로 다시 끌려갔다.
패색이 짙던 후반 추가시간 올드 트래포드에 기적이 일어났다. 후반 추가시간 2분 조슈아 지르크제이가 추격골을 터뜨리며 불씨를 살렸다. 이어 추가시간 6분 코너킥 공격 상황에서 패트릭 도르구가 헤더 동점골을 터뜨려 4-4 극적인 동점 상황을 연출했다.
경기 후 마이클 캐릭 맨유 감독은 경질설을 일축했다. 캐릭 감독은 "100% 긍정적인 요소가 있고 구단이 나아가야 할 방향을 분명히 알고 있다"며 "맨유 감독직에서 물러날 생각이 없다"고 밝혔다.
psoq1337@newspim.com