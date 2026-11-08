한국 남자 아이스하키, 카자흐스탄에 승부치기 석패…아시아선수권 3위

AI 핵심 요약beta
- 한국 대표팀은 8일 카자흐스탄과 0-0으로 비긴 뒤 승부치기에서 패했다
- 한국은 1승 1패 1연장패로 승점 4를 기록해 대회 3위에 올랐다
- 신예 골리 최수훈은 유효 슈팅 28개를 막으며 대표팀 가능성을 확인했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 남자 아이스하키 대표팀이 아시아 강호 카자흐스탄을 상대로 대등한 승부를 펼쳤지만, 승부치기 끝에 아쉽게 패하며 아시아선수권대회를 3위로 마무리했다.
박우상 감독대행이 이끄는 한국은 8일 전북 전주 화산빙상장에서 열린 2027 국제아이스하키연맹(IIHF) 아시아 챔피언십 최종전에서 카자흐스탄과 정규시간 및 연장전까지 0-0으로 비긴 뒤 페널티슛아웃(SO·승부치기)에서 패했다.
이로써 한국은 1승 1패 1연장패(승점 4)를 기록하며 4개 참가국 중 3위로 대회를 마쳤다. 카자흐스탄은 2승 1연장승(승점 8)으로 대회 3연패를 달성했다. 일본은 중국을 4-1로 꺾고 2승 1패(승점 6)로 2위에 올랐고, 중국은 3전 전패로 최하위에 머물렀다.
비록 승리하지 못했지만 20대 젊은 선수들을 중심으로 구성된 한국은 카자흐스탄을 상대로 65분 동안 무실점 경기를 펼치며 가능성을 확인했다.
특히 신예 골리 최수훈(도요대)의 활약이 빛났다. 이번 대회를 앞두고 처음 성인 대표팀에 발탁된 최수훈은 카자흐스탄의 유효 슈팅 28개를 모두 막아내며 골문을 든든하게 지켰다.
경성고 재학 중 일본으로 유학을 떠난 최수훈은 홋카이도 사카에고를 거쳐 현재 일본 대학 아이스하키 강호 도요대에서 주전 골리로 활약하고 있다.
지난 7일 일본과의 2차전에서 교체 투입돼 성인 대표팀 데뷔전을 치른 그는 이날 첫 선발 출전에서 인상적인 활약을 펼쳤다.
특히 연장전에서 집중력이 돋보였다. 한국이 페널티로 인한 수적 열세 상황에서 연장전을 시작했지만, 최수훈은 스틱을 놓친 상태에서도 상대의 결정적인 슈팅을 패드로 막아내는 등 연장전에서만 6차례 선방을 기록했다.
한국도 연장 종료 직전 결정적인 기회를 잡았다. 이총민(블루밍턴 바이슨)의 패스를 받은 김상엽(HL 안양)의 백핸드 슈팅이 상대 골리에게 막혔고, 종료 13초 전 오인교(HL 안양)의 강력한 슈팅은 크로스바를 강타했다.
결국 승부는 페널티슛아웃으로 이어졌다. 양 팀은 9번째 슈터까지 나서는 치열한 접전을 펼쳤다. 한국은 이총민이 세 차례 득점하며 분전했지만, 카자흐스탄의 디아스 구세이노프가 9번째 시도에서 득점한 반면 한국의 마지막 슈터 김시환(레드이글스 홋카이도)의 슈팅이 상대 골리에게 막히면서 승부가 갈렸다.
한국은 이번 대회에서 3위에 그쳤지만 최수훈을 비롯해 김상엽, 김시환, 권민재(HL 안양) 등 젊은 선수들의 성장 가능성을 확인했다.
대표팀은 내년 5월 1일 루마니아에서 개막하는 2027 IIHF 세계선수권 디비전1 그룹B 대회를 준비하기 위해 4월 중 다시 소집될 예정이다.
wcn05002@newspim.com