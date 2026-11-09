[KS5] '2006 MVP→2026 우승감독' 삼성 박진만 감독, 20년 만에 대기록 작성

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=삼성 박진만 감독이 20년 전 한국시리즈(KS·7전4선승제) MVP에 이어 우승 감독 반열에 올랐다.

삼성은 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 2026 KBO KS 5차전에서 12-1로 이겼다.지난 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KS 1차전은 7-8로 패했던 삼성은 이후 열린 모든 경기를 쓸어담아 4승 1패로 2026 KS 정상 자리에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 삼성 박진만 감독. [사진=삼성 라이온즈] 2026.11.08 willowdy@newspim.com

올 시즌에 대해 묻자 박 감독은 "우리 선수들이 자랑스럽고 대견하고 올 시즌 힘든 시간을 잘 극복해서 우리가 마지막에 웃을 수 있었다. 행복하다"며 "우승은 선수들이 만드는 것이기 때문에 우리 선수들한테 고맙게 생각한다. 우리 선수들과 삼성에 뼈를 묻고 싶고 선수들이 자랑스럽다"고 소감을 남겼다.

박 감독은 현역 시절 현대에서 1998, 2000, 2003, 2004년까지 4차례, 삼성으로 이적해 2005, 2006년 두 차례 우승하며 총 여섯 번 우승을 차지했다. 감독으로 첫 우승을 차지한 박 감독에게 현역과 지도자 때 중 어느 때가 더 힘드냐는 질문이 나왔다.

박 감독은 "선수들을 관리하면서 해야 하는게 더 힘들었던 거 같다. 그런 부분이 힘들었다. 저는 많은 성원을 받으면서 성장해 우승할 수 있었다"며 "2년 전 KS에서 확실히 정규시즌과 달리 PS를 할 때는 과감하게 움직여야 한다는걸 배웠다. 그래서 이번에도 과감하게 움직였는데 선수들도 잘 따라와줬다"고 답했다.

가장 고마웠던 선수로는 부상에도 불구하고 끝까지 투지를 보여준 구자욱, 강민호를 꼽았다.

박 감독은 "모두가 열심히 했기 때문에 우승할 수 있었다. 그 중에서도 고통을 참고 뛴 구자욱, 강민호가 끝까지 시리즈를 뛴 게 고마웠다. 그리고 최형우가 최고참 가운데 선수단을 잘 이끌었다"며 "(강민호는)오늘 이후로 푹 쉴 수 있다. 그런데 아까 헹가레 하는거 보니 멀쩡한 거 같다. 선수들이 오늘 고통이 심했을 텐데도 테이핑을 엄청하며 주루를 보여줬다. (5회 구자욱과 강민호가)홈까지 뛰는걸 보고 나 역시 뭉클했고, 베테랑의 그런 활약에 선수단이 하나될 수 있었다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 삼성 박진만 감독이 지난 선수시절이던 2006년 KS에서 MVP를 거머쥐었다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.11.08 willowdy@newspim.com

왕조의 출발점에 대한 질문에는 "이번에 우승도 했지만, 2년간 PS에 꾸준히 진출하고 있다. 이 우승을 계기로 4, 5년 왕조를 이어갈 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

현대에서 뛰던 박 감독은 2004년을 끝으로 삼성으로 이적했다. 이후 2년 연속 삼성 우승에 힘을 보탰다. 특히 박 감독은 2006년 KS에서 타율 0.280, 7안타 2타점 4득점과 호수비로 KS MVP에 선정됐다.

2015년을 끝으로 지도자의 길을 걷게 된 박 감독은 2017년부터 삼성에서 선수들을 이끌었다. 2022년 2군 감독으로 시즌을 시작했던 박 감독은 당해 8월 성적부진으로 경질된 허삼영 전 감독을 대신해 감독 대행을 맡았다. 이후 2023년에는 정식 감독으로 부임한 후 8위로 마무리했다.

하지만 박 감독 관리 하에 삼성은 꾸준히 PS에 진출할 수 있는 강팀으로 성장했다. 2024년 2위로 시즌을 마무리한 삼성은 LG와 PO를 거쳐 KIA와 KS에서 1승 4패로 아쉽게 시즌을 마무리했다. 2025년에는 4위로 마무리 후 삼성은 와일드카드결정전과 준PO를 거쳐 PO에서 한화를 만났지만 5차전에서 결국 패해 KS 진출에 실패했다.

삼성은 이번 시즌 시작 전 2+1년 최대 23억원에 박 감독과 재계약을 했다. 박 감독은 재계약 소감으로 "임기 안에 삼성을 우승시키겠다"고 다짐했다. 개막 전부터 야심차게 영입했던 외국인 투수 맷 매닝이 팔꿈치 부상으로 시즌 아웃됐다. 이후 원태인, 최원태 같은 토종 선발이 제 모습을 보여주지 못해 올 시즌 다소 고전했다.

하지만 삼성에 복귀한 최형우, 추가 FA 계약을 맺은 강민호와 팀의 중심 구자욱이 타격에서 활약한 삼성은 전반기 최종전에서 1위를 확정지었다. 하지만 후반기 삼성은 KT에 아쉽게 1위를 내주며 정규시즌 최종 2위로 마무리했다.

이후 박 감독을 필두로 뭉친 삼성 선수단은 KIA와 5차전까지 치르는 PO 혈전를 거쳐 KT와의 KS에서 1차전을 내줬지만 4연승을 거뒀다. 그렇게 12년 만에 KS 우승을 확정짓고 최후에 웃는 자가 됐다.

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