[KS5] '준우승' KT 이강철 감독 패배 인정..."우리다운 모습 못 보여…내 대응도 늦었다"

AI 핵심 요약beta
- 이강철 KT 감독은 8일 삼성에 패해 한국시리즈 준우승에 그쳤다
- KT는 1차전 승리 뒤 4연패하며 시리즈 전적 1승4패를 기록했다
- 이 감독은 대타 기용 등 경기 대응이 늦었다고 아쉬움을 드러냈다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈 이강철 감독이 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 준우승을 거둔 후 아쉬움을 드러냈다. 자신의 경기 운영에도 부족한 점이 있었다고 인정했다.
KT는 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 KS 5차전에서 삼성 라이온즈에 1-12로 완패했다.
지난 3일 KS 1차전에서 8-7로 승리했던 KT는 이후 4경기를 내리 패하며 시리즈 전적 1승 4패로 준우승에 그쳤다. 반면 삼성은 2014년 이후 12년 만에 KS 우승을 차지했다.
정규시즌에서 창단 첫 90승과 10연승을 기록하며 정상에 올랐던 KT는 2021년 이후 5년 만의 통합 우승에 도전했지만 마지막 무대에서 무너졌다.
이 감독은 경기 후 "올해 초반부터 좋은 성적으로 잘 해왔다. 팀 창단 첫 90승과 10연승 기록도 세우면서 정규시즌 우승을 했다"며 "그런데 마지막에 우리다운 모습을 보여드리지 못했다"고 돌아봤다.
이어 "유종의 미를 거두지 못해 서운하지만 프런트와 선수단, 코칭스태프 모두 고생 많았다. 너무 잘했다"며 "삼성의 우승을 축하한다"고 말했다.
이 감독은 이번 KS에서 자신의 경기 운영이 늦었다는 점도 패인으로 꼽았다. 이 감독은 "이번 포스트시즌에서는 움직임이 늦었다. 대타 카드도 늦게 썼다"며 "투수 운영은 어쩔 수 없는 상황도 있었지만, 대타 기용 등에서 내 대응이 늦었다고 생각한다"고 밝혔다.
특히 1차전에서 8-0 리드를 지키지 못하고 삼성에 추격을 허용했던 장면을 아쉬워했다. KT는 당시 8점 차까지 앞섰지만 불펜진이 흔들리며 8-7까지 추격당했다. 결국 승리를 거뒀지만 마무리투수 박영현까지 투입해야 했다.
이 감독은 "1차전에서 8-0을 유지한 채 끝났다면 어땠을까 하는 아쉬움이 있다. 삼성에 힘을 실어주면서 2차전도 힘겹게 갔다"면서도 "그래도 우리에게 찬스는 있었다. 가져올 수 있는 경기를 끝내지 못한 것이 패인이라고 생각한다"고 돌아봤다.
외국인 투수들의 부진도 아쉬운 대목이었다. 로건 앨런은 1차전 구원 등판에서 0.1이닝 2실점으로 부진했고, 4차전에서는 선발로 나서 1회에만 6점을 내줬다. 데이비슨 대니엘은 1차전 6이닝 3실점으로 제 몫을 했지만, 이날 열린 5차전에서는 3이닝 3실점으로 아쉬웠다.
이 감독은 "우리 팀 국내 투수들은 나쁘지 않다고 생각한다. 감독을 처음 시작할 때부터 국내 선발투수를 잘 만들어야 팀이 흔들리지 않는다는 생각을 가지고 있었다"고 말했다.
끝으로 "최근에는 외국인 투수가 시즌을 좌우하는 경우가 많아지고 있다. 이번에도 볼넷이 많이 나왔다"며 "이런 부분을 생각해 보고 (좋은)국내 선발투수를 (더)만들어야 한다"고 강조했다.
football1229@newspim.com