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[스타inKS5] 비에 울고 부상에 쓰러졌던 삼성 원태인, 마침내 우승의 주인공으로

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  • 원태인은 8일 KS 5차전에 선발 등판해 5이닝 1실점으로 호투했다
  • 삼성은 KT를 12-1로 꺾고 4승 1패로 12년 만의 KS 우승을 차지했다
  • 원태인은 세 번의 가을 끝에 우승 확정 경기의 승리투수가 됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2021년에는 한국시리즈(KS·7전4선승제) 문턱에서 좌절했고, 2024년에는 야속한 비와 어깨 부상에 고개를 숙였다. 두 번의 가을을 아픔으로 기억했던 삼성의 '푸른 피의 에이스' 원태인이 마침내 우승을 결정짓는 경기의 승리투수가 됐다.

원태인은 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와의 2026 신한 SOL KBO리그 KS 5차전에 선발 등판해 5이닝 4피안타 2사사구 5탈삼진 1실점으로 호투했다. 삼성은 12-1로 승리하며 시리즈 전적 4승 1패로 2014년 이후 12년 만이자 통산 9번째 KS 우승을 차지했다. 원태인은 우승 확정 경기의 승리투수로 이름을 남겼다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 8일 열린 KS 5차전에서 5이닝 1실점을 기록한 뒤 환호하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.08 wcn05002@newspim.com

원태인에게 이번 우승은 단순한 첫 우승 이상의 의미가 있다. 프로 데뷔 후 두 차례 포스트시즌에서 좌절을 겪었고, 특히 2년 전 KS에서는 자신의 힘으로 끝까지 싸워보지도 못한 채 마운드를 떠나야 했다. 그 아쉬움을 털어내는 데 꼬박 2년이 더 걸렸다.

첫 번째 시련은 2021년이었다. 당시 삼성은 정규시즌 76승 9무 59패를 기록하며 KT와 공동 1위에 올랐다. 그러나 정규시즌 1위를 결정하는 타이브레이커에서 패하면서 2위로 플레이오프(PO·5전3선승제)에 직행했다.

원태인은 그해 26경기에서 14승 7패 평균자책점 3.06을 기록했다. 데뷔 3년 차에 처음으로 두 자릿수 승리를 거두며 삼성의 토종 에이스로 성장한 시즌이었다.

하지만 처음 경험한 가을야구는 기대와 달랐다. 삼성은 두산과 PO 1차전에서 4-6으로 패했다. 벼랑 끝에 몰린 2차전에서는 선발 백정현을 비롯해 원태인까지 투입하는 총력전을 펼쳤다.

그러나 원태인은 구원 등판해 1.1이닝 2실점으로 기대에 미치지 못했다. 삼성도 3-11로 무너지며 2연패로 탈락했다. 6년 만에 가을야구에 복귀했지만 KS 무대조차 밟지 못했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 8일 열린 KS 5차전에서 5이닝 1실점을 기록한 뒤 환호하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.08 wcn05002@newspim.com

정규시즌 14승을 거둔 에이스도 팀의 탈락을 막지 못했다. 원태인에게 첫 포스트시즌은 환희보다 아쉬움이 짙게 남은 무대였다.

그로부터 3년이 흐른 2024년, 원태인은 더욱 강해져 돌아왔다. 정규시즌 15승 6패를 기록하며 곽빈과 공동 다승왕에 올랐다. 삼성도 PO에서 LG를 꺾고 2015년 이후 9년 만에 KS 진출에 성공했다.

상대는 정규시즌 우승팀 KIA였다. 삼성은 KS 1차전 선발이라는 중책을 원태인에게 맡겼다. 원태인은 기대에 완벽하게 부응했다. 2024년 10월 21일 광주에서 열린 1차전에서 5이닝 동안 66개의 공만 던지며 2피안타 2사사구 3탈삼진 무실점으로 KIA 타선을 봉쇄했다.

삼성은 6회초 김헌곤의 솔로홈런으로 1-0 리드를 잡았다. 원태인의 호투가 승리로 이어지는 듯했다. 그러나 예상하지 못한 변수가 찾아왔다. 6회초 내린 비로 경기가 중단됐고, 결국 포스트시즌 사상 처음으로 서스펜디드 게임이 선언됐다.

경기는 이틀 뒤 재개됐다. 이미 5이닝을 던진 원태인은 다시 마운드에 오르지 못했다. 삼성은 불펜이 리드를 지키지 못하면서 1-5로 역전패했다. 66구로 5이닝을 무실점으로 막아냈던 에이스의 역투가 허무하게 빛을 잃은 순간이었다.

원태인에게는 다시 기회가 주어졌다. 4일을 쉬고 10월 26일 대구에서 열린 KS 4차전에 선발 등판했다. 하지만 이번에는 몸이 버티지 못했다. KIA 타선의 끈질긴 승부에 고전한 원태인은 2회까지 투구 수가 55개에 달했다. 3회초 연속 출루를 허용하며 무사 만루에 몰렸고, 소크라테스 브리토에게 2타점 2루타를 맞았다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 8일 열린 KS 5차전에서 5이닝 1실점을 기록한 뒤 강민호와 주먹 인사 하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.08 wcn05002@newspim.com

이후 1사 만루에서 어깨에 불편함을 느껴 마운드를 내려갔다. 구원 등판한 송은범이 김태군에게 만루홈런을 허용하면서 원태인의 기록은 2.1이닝 6실점으로 남았다.

단순한 조기 강판으로 끝나지 않았다. 경기 후 정밀검사에서 오른쪽 어깨 관절와순 손상과 관절 내 출혈, 회전근개 힘줄염이 확인됐다. 재활에만 4~6주가 필요하다는 진단을 받으면서 남은 KS 등판도 불가능해졌다. 삼성은 결국 KIA에 시리즈 전적 1승 4패로 패하며 준우승에 머물렀다.

1차전에서는 비 때문에 승리를 완성하지 못했고, 4차전에서는 부상 때문에 끝까지 던지지 못했다. 2024년 KS는 원태인에게 가장 아쉬운 가을로 남았다. 

2026년에도 원태인의 여정은 순탄하지 않았다. 정규시즌 26경기에서 7승 9패 평균자책점 4.52를 기록하며 예년만큼의 활약을 펼치지 못했다. 전반기 평균자책점 3.58에서 후반기 5.61로 성적이 떨어지며 어려움을 겪었다.

가을야구를 앞두고는 익숙한 선발 자리마저 내려놓았다. 정규시즌 세이브왕 김재윤이 부상으로 이탈하면서 박진만 감독이 원태인을 불펜으로 돌렸기 때문이다.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=삼성 원태인이 8일 2026 KBO 포스트시즌 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 5차전 대구 KT전에 선발 등판해 5이닝 동안 88개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 5탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. km/h는 구종 별 최고 구속이다. 사진은 독자 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 원태인의 투구 분석표 (명령어 : 원태인의 투구 분석표를 사진과 함께 그래픽 제작해줘) [사진=삼성 라이온즈] [일러스트=CHAT GPT] 2026.11.08 willowdy@newspim.com

선발투수에게 보직 변경은 간단한 일이 아니다. 등판 간격과 준비 과정이 달라지고, 매일 경기에 나설 가능성을 염두에 두고 몸을 만들어야 한다.

그럼에도 원태인은 팀의 우승을 위해 변화를 받아들였다. KIA와의 PO에서 3경기에 구원 등판해 3.2이닝을 소화했고, 지난 4일 KT와의 KS 2차전에서도 1.2이닝을 무실점으로 막았다. 선발투수로 쌓아온 경험을 불펜에서 쏟아내며 팀의 승리에 힘을 보탰다.

그리고 8일, 다시 선발투수로 돌아왔다. KS 2차전에서 32개의 공을 던진 뒤 사흘만 쉬고 마운드에 오르는 일정이었다. 충분한 휴식을 취하지 못한 데다 불펜에서 선발로 다시 보직을 바꿔야 하는 부담도 있었다.

하지만 원태인은 흔들리지 않았다. 1회초 최원준과 김현수를 삼진으로 잡아내며 삼자범퇴로 출발했다. 2회에는 김민혁에게 볼넷을 내줬지만 후속 타자를 범타 처리하며 실점하지 않았다.

3회초 한승택과 권동진에게 연속 안타를 허용한 뒤 장진혁의 희생플라이로 선취점을 내줬지만 추가 실점은 막았다. 삼성 타선은 3회말 3점을 뽑아 역전에 성공했다. 원태인은 4회초 선두타자 샘 힐리어드에게 안타를 맞고도 후속 세 타자를 범타로 돌려세우며 리드를 지켰다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 8일 열린 KS 5차전에서 5이닝 1실점을 기록한 뒤 환호하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.08 wcn05002@newspim.com

가장 중요한 순간은 5회초였다. 원태인은 1사 후 권동진에게 안타, 최원준에게 볼넷을 허용하며 1사 1, 2루 위기에 몰렸다. 그러나 장진혁을 헛스윙 삼진으로 잡아낸 뒤 김현수를 2루수 땅볼로 처리했다.

마지막 아웃카운트를 잡은 원태인은 두 팔을 번쩍 들어 올리며 포효했다. 2024년 같은 장소에서 어깨 통증을 호소하며 고개를 숙인 채 마운드를 내려갔던 원태인이었다. 2년이 지난 이날에는 자신의 힘으로 5이닝을 끝내고 당당하게 마운드를 내려왔다.

삼성 타선도 5회말 8점을 몰아치며 11-1까지 달아났다. 원태인은 88구로 임무를 마치고 6회초 크리스 페덱에게 공을 넘겼다. 이후 삼성은 12-1 승리를 완성했다. 

2021년에는 KS에 오르지 못했다. 2024년에는 우승을 향해 던진 공이 비와 부상에 가로막혔다. 2026년에는 선발 자리를 잠시 내려놓으면서까지 팀의 우승을 위해 힘을 보탰다. 그렇게 세 번의 가을을 지나 원태인은 마침내 한국시리즈 우승을 결정짓는 경기의 선발투수이자 승리투수가 됐다.

삼성의 12년 기다림이 끝난 날, 원태인의 오랜 아쉬움도 함께 날려보냈다.

wcn05002@newspim.com

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프로야구 삼성, 12년 만에 한국시리즈 우승 *AI를 활용해 정리한 경기 내용입니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해보기 바랍니다. [서울=뉴스핌] 유다연 기자=12년의 기다림이 끝났다. 삼성이 정규시즌 1위 KT 위즈를 꺾고 2014년 이후 12년 만에 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 정상에 복귀했다. 삼성은 8일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KT와의 2026 KBO KS 5차전에서 12-1로 대승을 거뒀다. [서울=뉴스핌] 유다연 기자= 삼성 라이온즈가 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 5차전에서 12-1로 이겼다. 이날 우승으로 삼성은 12년 만에 KS 정상자리에 올랐다. 그래픽은 독자의 이해를 돕기 위해 삼성 선수들 사진과 함께 만든 AI그래픽. (명령어: 삼성 라이온즈 12년 만의 우승을 AI그래픽으로 제작해줘.)[사진=삼성 라이온즈][그래픽=챗 GPT] 2026.11.08 willowdy@newspim.com 지난 3일 수원에서 열린 1차전에서 7-8로 패했던 삼성은 2차전 연장 12회 혈투 끝에 승리하며 시리즈 균형을 맞췄다. 이후 안방에서 열린 3~5차전을 모두 쓸어 담으며 시리즈 전적 4승 1패로 우승을 확정했다. 이로써 삼성은 2002년, 2005년, 2006년, 2011~2014년에 이어 통산 8번째 KS 우승을 차지했다. 1985년 전·후기 통합우승까지 포함하면 구단 통산 9번째 우승이다. 특히 정규시즌 2위였던 삼성은 1위 KT를 제압하면서 2018년 SK(현 SSG) 이후 8년 만에 '업셋 우승'을 달성했다. 반면 KT는 2021년 창단 첫 통합우승 이후 5년 만에 두 번째 통합우승을 노렸으나 삼성의 기세를 넘지 못했다. 삼성의 주장 구자욱은 KS 최우수선수(MVP)에 선정되며 우승의 기쁨을 더했다. [서울=뉴스핌] 삼성 구자욱이 8일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 KT와 2026 KBO 한국시리즈 5차전 득점을 기록해 포효하고 있다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.11.08 willowdy@newspim.com 이날 선취점은 KT의 몫이었다. KT는 2회초 1사 1, 2루 기회를 놓쳤지만 3회초 선제점을 뽑아냈다. 선두타자 한승택이 유격수를 맞고 외야로 빠져나가는 안타로 출루했고, 권동진의 좌중간 안타와 최원준의 희생번트를 묶어 1사 2, 3루 기회를 잡았다. 이어 장진혁이 중견수 희생플라이를 날려 1-0으로 앞서갔다. 하지만 삼성은 곧바로 승부를 뒤집었다. 3회말 1사 후 김지찬이 스트레이트 볼넷으로 출루했다. 2사 후 타석에 들어선 구자욱이 우익선상 1타점 2루타를 터뜨리며 1-1 동점을 만들었다. 이어 르윈 디아즈가 오른쪽 담장을 직격하는 1타점 적시타를 날려 2-1로 역전했다. 계속된 공격에서 최형우의 우전 안타로 기회를 이어간 삼성은 김영웅의 좌중간 적시타까지 터지면서 3-1로 달아났다. 디아즈의 적시타는 이날 결승타가 됐다. KT는 4회초 1사 2루, 5회초 1사 1, 2루 기회를 잡았지만 후속타 불발로 추격에 실패했다. 위기를 넘긴 삼성은 5회말 타선이 폭발하며 사실상 승부를 결정지었다. 삼성은 5회말 박승규가 상대 유격수의 포구 실책으로 출루하며 공격의 물꼬를 텄다. 이후 구자욱의 우전 안타로 1사 1, 2루 기회를 잡았다. 디아즈가 3루수 뜬공으로 물러났지만 최형우가 우익선상 1타점 적시타를 날리며 4-1로 달아났다. 이어 김영웅의 타구가 상대 2루수의 몸을 맞고 굴절되면서 내야안타가 됐고, 2루 주자 구자욱이 홈을 밟아 5-1을 만들었다. [서울=뉴스핌] 삼성 강민호가 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 2026 KBO KS 5차전에서 적시타를 기록 후 환호하고 있다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.11.08 willowdy@newspim.com 삼성의 공세는 멈추지 않았다. 이재현이 좌익선상 1타점 2루타를 터뜨리며 점수 차를 5점으로 벌렸다. KT는 류지혁을 자동 고의4구로 내보내며 만루 작전을 선택했다. 그러나 수비 실책이 뼈아팠다. 강민호가 2루수 앞으로 병살타성 땅볼을 쳤지만 KT의 2루수와 유격수 사이에서 송구와 포구가 제대로 이뤄지지 않았다. 그 사이 주자 2명이 홈을 밟으며 점수는 8-1까지 벌어졌다. 기세가 오른 삼성은 계속된 1, 3루에서 김지찬이 우중간을 가르는 2타점 3루타를 터뜨려 두 자릿수 득점을 완성했다. 이어 상대 투수 손동현의 폭투로 1점을 추가했다. 삼성은 5회말에만 8점을 몰아치며 11-1로 달아났다. 반면 KT는 연이은 수비 실책과 마운드 붕괴로 추격 동력을 잃었다. 삼성은 8회말에도 추가점을 뽑았다. 박승규의 투수 오른쪽 내야안타와 구자욱의 중전 안타로 만든 1사 1, 3루에서 김영웅의 타구가 유격수 권동진의 몸을 맞고 외야로 빠져나가면서 12-1을 만들었다. 이 과정에서 타구에 맞은 권동진은 구급차로 이송됐다. 마운드에서는 선발 원태인과 크리스 페덱이 KT 타선을 1점으로 묶으며 우승을 합작했다. [서울=뉴스핌] 삼성 원태인과 강민호가 8일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 2026 KBO KS 5차전에서 마운드를 내려오며 대화하고 있다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.11.08 willowdy@newspim.com 원태인은 5이닝 동안 4피안타 2사사구 5탈삼진 1실점을 기록하며 승리투수가 됐다. 3회 선취점을 허용했지만 추가 실점 없이 5회까지 마운드를 지키며 팀의 역전승에 발판을 마련했다. 삼성은 6회부터 선발 자원인 페덱을 투입하며 굳히기에 나섰다. 페덱은 4이닝 동안 안타와 사사구를 단 한 개도 허용하지 않는 퍼펙트 투구를 펼쳤다. 탈삼진 4개를 곁들이며 KT의 반격을 원천 봉쇄하고 우승을 확정했다. 반면 KT 선발 데이비스 대니엘은 3이닝 5피안타 2사사구 4탈삼진 3실점으로 패전투수가 됐다. 뒤이어 등판한 고영표도 1.1이닝 5피안타 1사사구 1탈삼진 8실점(2자책점)으로 무너지면서 팀의 패배를 막지 못했다. 정규시즌 1위로 KS에 직행했던 KT는 1차전 승리 이후 4연패를 당하며 안방에서 우승 트로피를 들어 올리겠다는 목표를 이루지 못했다. 반면 정규시즌 2위로 플레이오프부터 가을야구를 시작한 삼성은 KIA를 꺾고 KS에 진출한 데 이어 KT까지 제압했다. 12년 만에 다시 정상에 오른 삼성은 대구 홈팬들 앞에서 통산 9번째 우승의 기쁨을 만끽했다. *위 내용은 생성형 AI로 작성한 경기 상보 [명령어 : 11월 8일 대구 KT-삼성 KS 5차전 경기 내용을 정리해줘=CHAT GPT] willowdy@newspim.com 2026-11-08 17:21
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엔비디아 '젠슨 황 장녀' 방한 돌연 취소? [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 장녀 매디슨 황 엔비디아 수석이사가 한국 방문 계획을 돌연 취소했다. 9일 IT업계에 따르면 매디슨 황 엔비디아 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석이사는 방한 일정을 취소했다. 단 구체적인 사유는 공개되지 않았다. 지난 8월 LG 데이터팩토리를 방문한 매디슨 황 엔비디아 수석이사 [사진=뉴스핌DB] 이번 방한은 9~10일 열리는 '엔비디아 AI 데이 서울 2026' 행사에 참석하기 위함이었다. 그렇지만 방한 일정이 취소되며 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과의 면담 등 국내 주요 일정이 모두 무산됐다. 단 행사는 예정대로 진행된다. 국내 기업 협력 행사에는 엔비디아의 다른 임원이 대신 참석할 예정이다. 업계에서는 젠슨 황 CEO 주변 인물의 '중국 스파이' 연루 의혹이 방한 취소에 영향을 미친 게 아니냐는 관측이 제기된다.  100wins@newspim.com 2026-11-08 11:39

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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