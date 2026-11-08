[스타inKS5] 비에 울고 부상에 쓰러졌던 삼성 원태인, 마침내 우승의 주인공으로

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2021년에는 한국시리즈(KS·7전4선승제) 문턱에서 좌절했고, 2024년에는 야속한 비와 어깨 부상에 고개를 숙였다. 두 번의 가을을 아픔으로 기억했던 삼성의 '푸른 피의 에이스' 원태인이 마침내 우승을 결정짓는 경기의 승리투수가 됐다.

원태인은 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와의 2026 신한 SOL KBO리그 KS 5차전에 선발 등판해 5이닝 4피안타 2사사구 5탈삼진 1실점으로 호투했다. 삼성은 12-1로 승리하며 시리즈 전적 4승 1패로 2014년 이후 12년 만이자 통산 9번째 KS 우승을 차지했다. 원태인은 우승 확정 경기의 승리투수로 이름을 남겼다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 8일 열린 KS 5차전에서 5이닝 1실점을 기록한 뒤 환호하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.08 wcn05002@newspim.com

원태인에게 이번 우승은 단순한 첫 우승 이상의 의미가 있다. 프로 데뷔 후 두 차례 포스트시즌에서 좌절을 겪었고, 특히 2년 전 KS에서는 자신의 힘으로 끝까지 싸워보지도 못한 채 마운드를 떠나야 했다. 그 아쉬움을 털어내는 데 꼬박 2년이 더 걸렸다.

첫 번째 시련은 2021년이었다. 당시 삼성은 정규시즌 76승 9무 59패를 기록하며 KT와 공동 1위에 올랐다. 그러나 정규시즌 1위를 결정하는 타이브레이커에서 패하면서 2위로 플레이오프(PO·5전3선승제)에 직행했다.

원태인은 그해 26경기에서 14승 7패 평균자책점 3.06을 기록했다. 데뷔 3년 차에 처음으로 두 자릿수 승리를 거두며 삼성의 토종 에이스로 성장한 시즌이었다.

하지만 처음 경험한 가을야구는 기대와 달랐다. 삼성은 두산과 PO 1차전에서 4-6으로 패했다. 벼랑 끝에 몰린 2차전에서는 선발 백정현을 비롯해 원태인까지 투입하는 총력전을 펼쳤다.

그러나 원태인은 구원 등판해 1.1이닝 2실점으로 기대에 미치지 못했다. 삼성도 3-11로 무너지며 2연패로 탈락했다. 6년 만에 가을야구에 복귀했지만 KS 무대조차 밟지 못했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 8일 열린 KS 5차전에서 5이닝 1실점을 기록한 뒤 환호하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.08 wcn05002@newspim.com

정규시즌 14승을 거둔 에이스도 팀의 탈락을 막지 못했다. 원태인에게 첫 포스트시즌은 환희보다 아쉬움이 짙게 남은 무대였다.

그로부터 3년이 흐른 2024년, 원태인은 더욱 강해져 돌아왔다. 정규시즌 15승 6패를 기록하며 곽빈과 공동 다승왕에 올랐다. 삼성도 PO에서 LG를 꺾고 2015년 이후 9년 만에 KS 진출에 성공했다.

상대는 정규시즌 우승팀 KIA였다. 삼성은 KS 1차전 선발이라는 중책을 원태인에게 맡겼다. 원태인은 기대에 완벽하게 부응했다. 2024년 10월 21일 광주에서 열린 1차전에서 5이닝 동안 66개의 공만 던지며 2피안타 2사사구 3탈삼진 무실점으로 KIA 타선을 봉쇄했다.

삼성은 6회초 김헌곤의 솔로홈런으로 1-0 리드를 잡았다. 원태인의 호투가 승리로 이어지는 듯했다. 그러나 예상하지 못한 변수가 찾아왔다. 6회초 내린 비로 경기가 중단됐고, 결국 포스트시즌 사상 처음으로 서스펜디드 게임이 선언됐다.

경기는 이틀 뒤 재개됐다. 이미 5이닝을 던진 원태인은 다시 마운드에 오르지 못했다. 삼성은 불펜이 리드를 지키지 못하면서 1-5로 역전패했다. 66구로 5이닝을 무실점으로 막아냈던 에이스의 역투가 허무하게 빛을 잃은 순간이었다.

원태인에게는 다시 기회가 주어졌다. 4일을 쉬고 10월 26일 대구에서 열린 KS 4차전에 선발 등판했다. 하지만 이번에는 몸이 버티지 못했다. KIA 타선의 끈질긴 승부에 고전한 원태인은 2회까지 투구 수가 55개에 달했다. 3회초 연속 출루를 허용하며 무사 만루에 몰렸고, 소크라테스 브리토에게 2타점 2루타를 맞았다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 8일 열린 KS 5차전에서 5이닝 1실점을 기록한 뒤 강민호와 주먹 인사 하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.08 wcn05002@newspim.com

이후 1사 만루에서 어깨에 불편함을 느껴 마운드를 내려갔다. 구원 등판한 송은범이 김태군에게 만루홈런을 허용하면서 원태인의 기록은 2.1이닝 6실점으로 남았다.

단순한 조기 강판으로 끝나지 않았다. 경기 후 정밀검사에서 오른쪽 어깨 관절와순 손상과 관절 내 출혈, 회전근개 힘줄염이 확인됐다. 재활에만 4~6주가 필요하다는 진단을 받으면서 남은 KS 등판도 불가능해졌다. 삼성은 결국 KIA에 시리즈 전적 1승 4패로 패하며 준우승에 머물렀다.

1차전에서는 비 때문에 승리를 완성하지 못했고, 4차전에서는 부상 때문에 끝까지 던지지 못했다. 2024년 KS는 원태인에게 가장 아쉬운 가을로 남았다.

2026년에도 원태인의 여정은 순탄하지 않았다. 정규시즌 26경기에서 7승 9패 평균자책점 4.52를 기록하며 예년만큼의 활약을 펼치지 못했다. 전반기 평균자책점 3.58에서 후반기 5.61로 성적이 떨어지며 어려움을 겪었다.

가을야구를 앞두고는 익숙한 선발 자리마저 내려놓았다. 정규시즌 세이브왕 김재윤이 부상으로 이탈하면서 박진만 감독이 원태인을 불펜으로 돌렸기 때문이다.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=삼성 원태인이 8일 2026 KBO 포스트시즌 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 5차전 대구 KT전에 선발 등판해 5이닝 동안 88개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 5탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. km/h는 구종 별 최고 구속이다. 사진은 독자 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 원태인의 투구 분석표 (명령어 : 원태인의 투구 분석표를 사진과 함께 그래픽 제작해줘) [사진=삼성 라이온즈] [일러스트=CHAT GPT] 2026.11.08 willowdy@newspim.com

선발투수에게 보직 변경은 간단한 일이 아니다. 등판 간격과 준비 과정이 달라지고, 매일 경기에 나설 가능성을 염두에 두고 몸을 만들어야 한다.

그럼에도 원태인은 팀의 우승을 위해 변화를 받아들였다. KIA와의 PO에서 3경기에 구원 등판해 3.2이닝을 소화했고, 지난 4일 KT와의 KS 2차전에서도 1.2이닝을 무실점으로 막았다. 선발투수로 쌓아온 경험을 불펜에서 쏟아내며 팀의 승리에 힘을 보탰다.

그리고 8일, 다시 선발투수로 돌아왔다. KS 2차전에서 32개의 공을 던진 뒤 사흘만 쉬고 마운드에 오르는 일정이었다. 충분한 휴식을 취하지 못한 데다 불펜에서 선발로 다시 보직을 바꿔야 하는 부담도 있었다.

하지만 원태인은 흔들리지 않았다. 1회초 최원준과 김현수를 삼진으로 잡아내며 삼자범퇴로 출발했다. 2회에는 김민혁에게 볼넷을 내줬지만 후속 타자를 범타 처리하며 실점하지 않았다.

3회초 한승택과 권동진에게 연속 안타를 허용한 뒤 장진혁의 희생플라이로 선취점을 내줬지만 추가 실점은 막았다. 삼성 타선은 3회말 3점을 뽑아 역전에 성공했다. 원태인은 4회초 선두타자 샘 힐리어드에게 안타를 맞고도 후속 세 타자를 범타로 돌려세우며 리드를 지켰다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 8일 열린 KS 5차전에서 5이닝 1실점을 기록한 뒤 환호하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.08 wcn05002@newspim.com

가장 중요한 순간은 5회초였다. 원태인은 1사 후 권동진에게 안타, 최원준에게 볼넷을 허용하며 1사 1, 2루 위기에 몰렸다. 그러나 장진혁을 헛스윙 삼진으로 잡아낸 뒤 김현수를 2루수 땅볼로 처리했다.

마지막 아웃카운트를 잡은 원태인은 두 팔을 번쩍 들어 올리며 포효했다. 2024년 같은 장소에서 어깨 통증을 호소하며 고개를 숙인 채 마운드를 내려갔던 원태인이었다. 2년이 지난 이날에는 자신의 힘으로 5이닝을 끝내고 당당하게 마운드를 내려왔다.

삼성 타선도 5회말 8점을 몰아치며 11-1까지 달아났다. 원태인은 88구로 임무를 마치고 6회초 크리스 페덱에게 공을 넘겼다. 이후 삼성은 12-1 승리를 완성했다.

2021년에는 KS에 오르지 못했다. 2024년에는 우승을 향해 던진 공이 비와 부상에 가로막혔다. 2026년에는 선발 자리를 잠시 내려놓으면서까지 팀의 우승을 위해 힘을 보탰다. 그렇게 세 번의 가을을 지나 원태인은 마침내 한국시리즈 우승을 결정짓는 경기의 선발투수이자 승리투수가 됐다.

삼성의 12년 기다림이 끝난 날, 원태인의 오랜 아쉬움도 함께 날려보냈다.

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