[KPGA] 21세 신예 정재현, 시즌 최종전서 정규투어 첫 우승

AI 핵심 요약beta
- 정재현이 8일 KPGA 투어 챔피언십에서 첫 정규투어 우승을 차지했다.
- 정재현은 최종 라운드에서 8언더파를 기록해 황재민을 3타 차로 제쳤다.
- 신상훈은 공동 24위에 올라 생애 첫 제네시스 대상과 PGA Q스쿨 출전권을 얻었다.
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공동 24위 오른 신상훈, 생애 첫 제네시스 대상
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 21세 신예 정재현이 한국프로골프(KPGA) 투어 2026시즌 최종전에서 정규투어 첫 우승의 기쁨을 누렸다.
정재현은 8일 제주도 서귀포시 테디밸리 골프앤리조트(파72)에서 열린 KPGA 투어 챔피언십 최종 4라운드에서 보기 없이 버디만 8개를 낚아 8언더파 64타를 쳤다. 최종 합계 13언더파 275타를 기록한 정재현은 2위 황재민(10언더파 278타)을 3타 차로 따돌리고 정상에 올랐다. 공동 3위(9언더파 279타)에는 김민규와 정한밀이 이름을 올렸다.
정재현이 기록한 8언더파 64타는 코스 레코드 타이 기록이다. 2024년 정규투어에 데뷔한 정재현은 2부 투어 2승에 이어 마침내 정규투어 첫 우승 트로피를 들어 올렸다. 지난주 렉서스 마스터즈 연장전 준우승의 아쉬움도 말끔히 씻어냈다. 우승 상금 2억2480만 원을 확보한 정재현은 제네시스 포인트 8위까지 순위를 끌어올려 보너스 상금 1800만 원도 추가로 챙겼다.
선두에 1타 뒤진 공동 2위로 출발한 정재현은 전반에만 버디 4개를 잡아내며 1타 차 단독 선두로 치고 나갔다. 후반 10번홀(파4)과 12번홀(파4)에서 버디를 솎아내며 2타 차 선두를 유지했다. 15번홀(파5)에서는 티샷이 카트 도로를 맞고 러프로 들어오는 행운 속에 타수를 더 줄였고 18번 홀(파4)에서 두 번째 샷을 홀 1m에 붙인 뒤 버디로 승부에 마침표를 찍었다.
대회 공동 24위(1오버파 289타)에 오른 신상훈은 생애 첫 제네시스 대상 영예를 안았다. 군 복무를 마치고 돌아와 올 시즌 골프존 오픈 우승 등 톱10에 9차례 들어간 신상훈은 대상 수상과 함께 미국프로골프(PGA) 투어 Q스쿨 최종전 출전 자격도 획득했다.
psoq1337@newspim.com